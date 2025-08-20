В Челябинске объявлен новый аукцион по продаже конфискованного отеля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэрия проводит аукцион по продаже недостроенного отеля
Мэрия проводит аукцион по продаже недостроенного отеля Фото:

Власти Челябинска вновь выставили на публичные торги недостроенный отель на Северо-западе на Свердловском проспекте, 7, который был изъят по суду у ООО «Каскад». Начальная цена объекта выросла более чем на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 28 млн 90 тысяч 546 рублей. Объект незавершенного строительства с площадью 8 665 квадратных метров, степенью готовности 15 %, расположен в Челябинске и был у изъят по решению суда у ООО „Каскад“, путем продажи с публичных торгов», — говорится в документах на сайте мэрии Челябинска. 

На торги заявились две компании, которые были допущены к участию в аукционе. Это ООО «МК Строй» и ООО Специализированный застройщик «Голос 8».

Ранее аукцион по продаже недостроенного отеля мэрия объявляла в марте 2025 года. Начальная цена объекта составляла 23 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах подавали две компании — ООО СЗ «Голос 9» и ООО «М-групп». Однако в ходе торгов компании, допущенные к аукциону, не сделали ценовых предложений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска вновь выставили на публичные торги недостроенный отель на Северо-западе на Свердловском проспекте, 7, который был изъят по суду у ООО «Каскад». Начальная цена объекта выросла более чем на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Начальная цена предмета аукциона составляет 28 млн 90 тысяч 546 рублей. Объект незавершенного строительства с площадью 8 665 квадратных метров, степенью готовности 15 %, расположен в Челябинске и был у изъят по решению суда у ООО „Каскад“, путем продажи с публичных торгов», — говорится в документах на сайте мэрии Челябинска.  На торги заявились две компании, которые были допущены к участию в аукционе. Это ООО «МК Строй» и ООО Специализированный застройщик «Голос 8». Ранее аукцион по продаже недостроенного отеля мэрия объявляла в марте 2025 года. Начальная цена объекта составляла 23 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах подавали две компании — ООО СЗ «Голос 9» и ООО «М-групп». Однако в ходе торгов компании, допущенные к аукциону, не сделали ценовых предложений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...