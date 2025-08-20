В Челябинске объявлен новый аукцион по продаже конфискованного отеля

Власти Челябинска вновь выставили на публичные торги недостроенный отель на Северо-западе на Свердловском проспекте, 7, который был изъят по суду у ООО «Каскад». Начальная цена объекта выросла более чем на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Начальная цена предмета аукциона составляет 28 млн 90 тысяч 546 рублей. Объект незавершенного строительства с площадью 8 665 квадратных метров, степенью готовности 15 %, расположен в Челябинске и был у изъят по решению суда у ООО „Каскад“, путем продажи с публичных торгов», — говорится в документах на сайте мэрии Челябинска.
На торги заявились две компании, которые были допущены к участию в аукционе. Это ООО «МК Строй» и ООО Специализированный застройщик «Голос 8».
Ранее аукцион по продаже недостроенного отеля мэрия объявляла в марте 2025 года. Начальная цена объекта составляла 23 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах подавали две компании — ООО СЗ «Голос 9» и ООО «М-групп». Однако в ходе торгов компании, допущенные к аукциону, не сделали ценовых предложений.
