Действия сержанта гвардии Александра Базарова привели к уничтожению более 10 украинских националистов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, боец командовал расчетом орудия и осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, когда украинские военные предприняли попытку атаки позиций ВС РФ.
«Благодаря грамотным действиям Базарова враг потерял боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, в результате чего отступил. Потери в живой силе составили больше 10 человек», — на данные оборонного ведомства РФ ссылаются «Известия».
В ходе боя было отражено несколько атак ВСУ. Это позволило удержать позиции ВС РФ и не допустить прорыв на важном направлении.
Днем ранее бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с украинскими боеприпасами и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия России нанесла удары по четырем автобусам с пехотой ВСУ.
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