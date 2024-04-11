11 апреля 2024

Младший сержант ВС РФ уничтожил свыше 10 бойцов ВСУ

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Военные отразили несколько атак украинских боевиков, что позволило не допустить прорыв ВСУ
Военные отразили несколько атак украинских боевиков, что позволило не допустить прорыв ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действия сержанта гвардии Александра Базарова привели к уничтожению более 10 украинских националистов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, боец командовал расчетом орудия и осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, когда украинские военные предприняли попытку атаки позиций ВС РФ.

«Благодаря грамотным действиям Базарова враг потерял боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, в результате чего отступил. Потери в живой силе составили больше 10 человек», — на данные оборонного ведомства РФ ссылаются «Известия».

В ходе боя было отражено несколько атак ВСУ. Это позволило удержать позиции ВС РФ и не допустить прорыв на важном направлении.

Днем ранее бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с украинскими боеприпасами и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия России нанесла удары по четырем автобусам с пехотой ВСУ.

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Действия сержанта гвардии Александра Базарова привели к уничтожению более 10 украинских националистов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, боец командовал расчетом орудия и осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, когда украинские военные предприняли попытку атаки позиций ВС РФ. «Благодаря грамотным действиям Базарова враг потерял боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, в результате чего отступил. Потери в живой силе составили больше 10 человек», — на данные оборонного ведомства РФ ссылаются «Известия». В ходе боя было отражено несколько атак ВСУ. Это позволило удержать позиции ВС РФ и не допустить прорыв на важном направлении. Днем ранее бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с украинскими боеприпасами и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия России нанесла удары по четырем автобусам с пехотой ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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