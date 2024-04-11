Младший сержант ВС РФ уничтожил свыше 10 бойцов ВСУ

12 апреля 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Военные отразили несколько атак украинских боевиков, что позволило не допустить прорыв ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия сержанта гвардии Александра Базарова привели к уничтожению более 10 украинских националистов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, боец командовал расчетом орудия и осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, когда украинские военные предприняли попытку атаки позиций ВС РФ. «Благодаря грамотным действиям Базарова враг потерял боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, в результате чего отступил. Потери в живой силе составили больше 10 человек», — на данные оборонного ведомства РФ ссылаются «Известия». В ходе боя было отражено несколько атак ВСУ. Это позволило удержать позиции ВС РФ и не допустить прорыв на важном направлении. Днем ранее бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с украинскими боеприпасами и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия России нанесла удары по четырем автобусам с пехотой ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действия сержанта гвардии Александра Базарова привели к уничтожению более 10 украинских националистов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, боец командовал расчетом орудия и осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, когда украинские военные предприняли попытку атаки позиций ВС РФ. «Благодаря грамотным действиям Базарова враг потерял боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, в результате чего отступил. Потери в живой силе составили больше 10 человек», — на данные оборонного ведомства РФ ссылаются «Известия». В ходе боя было отражено несколько атак ВСУ. Это позволило удержать позиции ВС РФ и не допустить прорыв на важном направлении. Днем ранее бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с украинскими боеприпасами и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия России нанесла удары по четырем автобусам с пехотой ВСУ.