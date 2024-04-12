Адвокат Чикатило погиб под Луганском

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Хабибулин находился в пути из ЛНР в Ростов-на-Дону Фото:

Известный адвокат Марат Хабибулин, который представлял интересы маньяка Андрея Чикатило, погиб в автомобильной катастрофе под Луганском. Об этом сообщила его коллега, главврач «Феникс» Ольга Бухановская.

«Нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — сказала Бухановская ТАСС.

По словам Бухановской, Хабибулин находился в пути из ЛНР в Ростов-на-Дону, когда произошла трагедия. Она также сообщила, что Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» вместе с адвокатской палатой Ростовской области окажет поддержку в организации похорон.

Марат Хабибулин занимался защитой Андрея Чикатило, осужденного за серию убийств, совершенных в период с 1978 по 1990 год. Чикатило был признан виновным в убийстве более 50 человек и казнен в 1994 году.

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Известный адвокат Марат Хабибулин, который представлял интересы маньяка Андрея Чикатило, погиб в автомобильной катастрофе под Луганском. Об этом сообщила его коллега, главврач «Феникс» Ольга Бухановская. «Нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — сказала Бухановская ТАСС. По словам Бухановской, Хабибулин находился в пути из ЛНР в Ростов-на-Дону, когда произошла трагедия. Она также сообщила, что Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» вместе с адвокатской палатой Ростовской области окажет поддержку в организации похорон. Марат Хабибулин занимался защитой Андрея Чикатило, осужденного за серию убийств, совершенных в период с 1978 по 1990 год. Чикатило был признан виновным в убийстве более 50 человек и казнен в 1994 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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