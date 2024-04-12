Адвокат Чикатило погиб под Луганском

12 апреля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Хабибулин находился в пути из ЛНР в Ростов-на-Дону Фото: Денис Моргунов © URA.RU Известный адвокат Марат Хабибулин, который представлял интересы маньяка Андрея Чикатило, погиб в автомобильной катастрофе под Луганском. Об этом сообщила его коллега, главврач «Феникс» Ольга Бухановская. «Нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — сказала Бухановская ТАСС. По словам Бухановской, Хабибулин находился в пути из ЛНР в Ростов-на-Дону, когда произошла трагедия. Она также сообщила, что Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» вместе с адвокатской палатой Ростовской области окажет поддержку в организации похорон. Марат Хабибулин занимался защитой Андрея Чикатило, осужденного за серию убийств, совершенных в период с 1978 по 1990 год. Чикатило был признан виновным в убийстве более 50 человек и казнен в 1994 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный адвокат Марат Хабибулин, который представлял интересы маньяка Андрея Чикатило, погиб в автомобильной катастрофе под Луганском. Об этом сообщила его коллега, главврач «Феникс» Ольга Бухановская. «Нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — сказала Бухановская ТАСС. По словам Бухановской, Хабибулин находился в пути из ЛНР в Ростов-на-Дону, когда произошла трагедия. Она также сообщила, что Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» вместе с адвокатской палатой Ростовской области окажет поддержку в организации похорон. Марат Хабибулин занимался защитой Андрея Чикатило, осужденного за серию убийств, совершенных в период с 1978 по 1990 год. Чикатило был признан виновным в убийстве более 50 человек и казнен в 1994 году.