Владислав Третьяк дал оценку игре челябинского «Трактора»

13 ноября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Владислав Третьк высоко оценил игру «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в Челябинске оценил игру «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. Команда идет по нарастающей, заявил он. «Команда не всегда ровно играет, но в последнее время очень стабильно стала играть. Хороший хоккей показали с ЦСКА, обыграли, со СКА прекрасный хоккей. Академия, много катков и открытых, и закрытых, поэтому, конечно, Челябинск сейчас идет по нарастающей», — заявил Третьяк, приехавший в Челябинск, чтобы открыть хоккейный корт в Металлургическом районе, приводит слова Championat.com. «Трактор» улучшил результаты после смены главного тренера. 4 октября после отставки Анвара Гатиятуллина этот пост занял Алексей Заварухин. После этого команда не только улучшила результаты, но и начала показывать более содержательную игру. В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги подопечные Алексея Заварухина сыграли 29 матчей, в которых одержали 16 побед при 13 поражениях. С 35 очками «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в Челябинске оценил игру «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. Команда идет по нарастающей, заявил он. «Команда не всегда ровно играет, но в последнее время очень стабильно стала играть. Хороший хоккей показали с ЦСКА, обыграли, со СКА прекрасный хоккей. Академия, много катков и открытых, и закрытых, поэтому, конечно, Челябинск сейчас идет по нарастающей», — заявил Третьяк, приехавший в Челябинск, чтобы открыть хоккейный корт в Металлургическом районе, приводит слова Championat.com. «Трактор» улучшил результаты после смены главного тренера. 4 октября после отставки Анвара Гатиятуллина этот пост занял Алексей Заварухин. После этого команда не только улучшила результаты, но и начала показывать более содержательную игру. В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги подопечные Алексея Заварухина сыграли 29 матчей, в которых одержали 16 побед при 13 поражениях. С 35 очками «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.