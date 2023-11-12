12 ноября 2023
11 ноября 2023

Владислав Третьяк дал оценку игре челябинского «Трактора»

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная Франции. Челябинск, третьяк владислав, портрет
Владислав Третьк высоко оценил игру «Трактора» Фото:

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в Челябинске оценил игру «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. Команда идет по нарастающей, заявил он.

«Команда не всегда ровно играет, но в последнее время очень стабильно стала играть. Хороший хоккей показали с ЦСКА, обыграли, со СКА прекрасный хоккей. Академия, много катков и открытых, и закрытых, поэтому, конечно, Челябинск сейчас идет по нарастающей», — заявил Третьяк, приехавший в Челябинск, чтобы открыть хоккейный корт в Металлургическом районе, приводит слова Championat.com.

«Трактор» улучшил результаты после смены главного тренера. 4 октября после отставки Анвара Гатиятуллина этот пост занял Алексей Заварухин. После этого команда не только улучшила результаты, но и начала показывать более содержательную игру.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги подопечные Алексея Заварухина сыграли 29 матчей, в которых одержали 16 побед при 13 поражениях. С 35 очками «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в Челябинске оценил игру «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. Команда идет по нарастающей, заявил он. «Команда не всегда ровно играет, но в последнее время очень стабильно стала играть. Хороший хоккей показали с ЦСКА, обыграли, со СКА прекрасный хоккей. Академия, много катков и открытых, и закрытых, поэтому, конечно, Челябинск сейчас идет по нарастающей», — заявил Третьяк, приехавший в Челябинск, чтобы открыть хоккейный корт в Металлургическом районе, приводит слова Championat.com. «Трактор» улучшил результаты после смены главного тренера. 4 октября после отставки Анвара Гатиятуллина этот пост занял Алексей Заварухин. После этого команда не только улучшила результаты, но и начала показывать более содержательную игру. В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги подопечные Алексея Заварухина сыграли 29 матчей, в которых одержали 16 побед при 13 поражениях. С 35 очками «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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