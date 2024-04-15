Пермский завод нефтяного оборудования сменил топ-менеджера

Генеральным директором пермского «Новомета» назначен Илья Тихонов

Новый гендиректор приступит к своим обязанностям с апреля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На пермском предприятии «Новомет» сменился генеральный директор. Новым руководителем завода стал Илья Тихонов, сменивший на этой должности Максима Перельмана, который возглавлял компанию с 2015 года.

«Принято решение о смене руководителя ГК „Новомет“. До конца апреля изменения будут оформлены юридически и зарегистрированы в реестре. Новым гендиректором назначен Илья Тихонов, возглавляющий индустриальный парк „Станкомаш“. Это основная производственная площадка промышленной группы „Конар“», — сообщил сайт «Деловой квартал».

По данным издания, далее коллектив ГК «Новомет» будет сконцентрирован на сокращении внутренних издержек компании. Цель — повысить конкурентоспособность и вывод на рынки новой продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцем доли пермского производителя оборудования и услуг для нефтяников стала челябинская группа компаний «Конар». Она выкупила долю у «Роснано», а также у других акционеров.