15 апреля 2024

Пермский завод нефтяного оборудования сменил топ-менеджера

Генеральным директором пермского «Новомета» назначен Илья Тихонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, чиновник, бизнесмен, папка в руках
Новый гендиректор приступит к своим обязанностям с апреля Фото:

На пермском предприятии «Новомет» сменился генеральный директор. Новым руководителем завода стал Илья Тихонов, сменивший на этой должности Максима Перельмана, который возглавлял компанию с 2015 года.

«Принято решение о смене руководителя ГК „Новомет“. До конца апреля изменения будут оформлены юридически и зарегистрированы в реестре. Новым гендиректором назначен Илья Тихонов, возглавляющий индустриальный парк „Станкомаш“. Это основная производственная площадка промышленной группы „Конар“», — сообщил сайт «Деловой квартал».

По данным издания, далее коллектив ГК «Новомет» будет сконцентрирован на сокращении внутренних издержек компании. Цель — повысить конкурентоспособность и вывод на рынки новой продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцем доли пермского производителя оборудования и услуг для нефтяников стала челябинская группа компаний «Конар». Она выкупила долю у «Роснано», а также у других акционеров.

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На пермском предприятии «Новомет» сменился генеральный директор. Новым руководителем завода стал Илья Тихонов, сменивший на этой должности Максима Перельмана, который возглавлял компанию с 2015 года. «Принято решение о смене руководителя ГК „Новомет“. До конца апреля изменения будут оформлены юридически и зарегистрированы в реестре. Новым гендиректором назначен Илья Тихонов, возглавляющий индустриальный парк „Станкомаш“. Это основная производственная площадка промышленной группы „Конар“», — сообщил сайт «Деловой квартал». По данным издания, далее коллектив ГК «Новомет» будет сконцентрирован на сокращении внутренних издержек компании. Цель — повысить конкурентоспособность и вывод на рынки новой продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцем доли пермского производителя оборудования и услуг для нефтяников стала челябинская группа компаний «Конар». Она выкупила долю у «Роснано», а также у других акционеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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