В Кремле ушли от ответа про отставки губернаторов

Песков: мы традиционно не отвечаем на вопрос об отставках губернаторов

16 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Песков отказался отвечать на вопрос об отставках губернаторов регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос, будут ли отставки губернаторов регионов до и после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что на данный момент губернаторский корпус ведет активную работу. «Вы задаете вопрос, на который мы традиционно никогда не отвечаем. Не будем это делать и сейчас», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин активно занимается региональной проблематикой. Также активно работает губернаторский корпус. Ранее источники, близкие к администрации президента сообщили, что отставок губернаторов до инаугурации Путина не будет. Это подтверждают встречи президента РФ с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Однако определенные перемещения губернаторов между постами в правительстве и в регионах возможны. Некоторых из глав регионов могут отправить на повышение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос, будут ли отставки губернаторов регионов до и после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что на данный момент губернаторский корпус ведет активную работу. «Вы задаете вопрос, на который мы традиционно никогда не отвечаем. Не будем это делать и сейчас», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин активно занимается региональной проблематикой. Также активно работает губернаторский корпус. Ранее источники, близкие к администрации президента сообщили, что отставок губернаторов до инаугурации Путина не будет. Это подтверждают встречи президента РФ с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Однако определенные перемещения губернаторов между постами в правительстве и в регионах возможны. Некоторых из глав регионов могут отправить на повышение.