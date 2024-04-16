Труп контрактника нашли в челябинском торговом комплексе

16 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В произошедшем разбираются следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Труп военного контрактной службы нашли в здании торгового комплекса «Алиса» в Чебаркуле. Факт обнаружения трупа, не уточняя род деятельности, URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным источника URA.RU, причина смерти контрактника пока не установлена. Но следов криминала не обнаружено. Тело отправлено на вскрытие. Предварительно известно, что мужчина сильно болел. Именно недомогание могло стать причиной смерти. На момент гибели военному было 54 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Труп военного контрактной службы нашли в здании торгового комплекса «Алиса» в Чебаркуле. Факт обнаружения трупа, не уточняя род деятельности, URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным источника URA.RU, причина смерти контрактника пока не установлена. Но следов криминала не обнаружено. Тело отправлено на вскрытие. Предварительно известно, что мужчина сильно болел. Именно недомогание могло стать причиной смерти. На момент гибели военному было 54 года.