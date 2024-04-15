Пермская фабрика начала производить велосипеды для дошкольников

16 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Велосипеды пермской сборки уже поступили в продажу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская фабрика «Трек», которая производит экипировку для спортсменов и военных, запустила изготовление велосипедов для детей. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Мы открыли сборку складных и дорожных велосипедов для детей дошкольного возраста и многоскоростные взрослые. Они уже поступили в продажу», — рассказали в компании. Детские велосипеды компании «Трек» получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Документ размещен на сайте федеральной службы аккредитации. В нем сказано, что предприятие может выпускать велосипеды с высотой седла от 435 до 635 миллиметров и поддерживающими роликами. Детали для них заказывают в Китае. Ранее в компании «Трек» сообщили, что сборка велосипедов в Перми позволит сдержать цены на них. За год стоимость некоторых моделей выросли на 10%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская фабрика «Трек», которая производит экипировку для спортсменов и военных, запустила изготовление велосипедов для детей. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Мы открыли сборку складных и дорожных велосипедов для детей дошкольного возраста и многоскоростные взрослые. Они уже поступили в продажу», — рассказали в компании. Детские велосипеды компании «Трек» получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Документ размещен на сайте федеральной службы аккредитации. В нем сказано, что предприятие может выпускать велосипеды с высотой седла от 435 до 635 миллиметров и поддерживающими роликами. Детали для них заказывают в Китае. Ранее в компании «Трек» сообщили, что сборка велосипедов в Перми позволит сдержать цены на них. За год стоимость некоторых моделей выросли на 10%.