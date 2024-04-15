15 апреля 2024

Пермская фабрика начала производить велосипеды для дошкольников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск велосипеда Кама. Завод Форвард. Пермь, велоколеса, производство велосипеда
Велосипеды пермской сборки уже поступили в продажу Фото:

Пермская фабрика «Трек», которая производит экипировку для спортсменов и военных, запустила изготовление велосипедов для детей. Об этом URA.RU рассказали представители компании.

«Мы открыли сборку складных и дорожных велосипедов для детей дошкольного возраста и многоскоростные взрослые. Они уже поступили в продажу», — рассказали в компании.

Детские велосипеды компании «Трек» получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Документ размещен на сайте федеральной службы аккредитации. В нем сказано, что предприятие может выпускать велосипеды с высотой седла от 435 до 635 миллиметров и поддерживающими роликами. Детали для них заказывают в Китае.

Ранее в компании «Трек» сообщили, что сборка велосипедов в Перми позволит сдержать цены на них. За год стоимость некоторых моделей выросли на 10%.

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Пермская фабрика «Трек», которая производит экипировку для спортсменов и военных, запустила изготовление велосипедов для детей. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Мы открыли сборку складных и дорожных велосипедов для детей дошкольного возраста и многоскоростные взрослые. Они уже поступили в продажу», — рассказали в компании. Детские велосипеды компании «Трек» получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Документ размещен на сайте федеральной службы аккредитации. В нем сказано, что предприятие может выпускать велосипеды с высотой седла от 435 до 635 миллиметров и поддерживающими роликами. Детали для них заказывают в Китае. Ранее в компании «Трек» сообщили, что сборка велосипедов в Перми позволит сдержать цены на них. За год стоимость некоторых моделей выросли на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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