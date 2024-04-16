Активы семьи челябинского экс-губернатора в ОАО в третий раз выставили на торги

17 апреля 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Актив в ОАЭ продают в рамках банкротства Алексея Павлюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского В третий раз выставили на торги 10 тысяч акций компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Аукцион объявлен в рамках банкротства менеджера Дубровских Алексея Павлюка, номинального держателя акции. Две попытки продать акции не увенчались успехом. «Объявляется о проведении открытых электронных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Павлюка Алексея Юрьевича, признанного банкротом. Лот №»: 10000 акций «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (Aybridge Invest Рас-эль-Хайма, ОАЭ). Начальная цена 45 млн 219 рублей. Заявки принимаются до 20 апреля», — говорится в сообщении на сервисе СБИС. В первый раз торги пытались продать в марте. Тогда за акции продавали за 50 млн 244 рубля. Торги сорвались из-за отсутствия заявок. Новые торги состоялись 12 апреля, за акции просили 45 млн 219 рублей, но желающих купить акции опять не нашлось. Теперь акции пытаются продать в третий раз, за эту же цену. Фирма в ОАЭ фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и семейной фирмы «Монтажник». Установлено, что Дубровские контролировали актив в ОАЭ. Так как акции записаны Павлюка, кредиторы требуются их продать, чтобы рассчитаться по долгам. Общая сумма долгов Павлюка оценивается на сумму свыше 800 млн рублей. Павлюк несколько лет представлял интересы Дубровских в их семейной фирме «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», а затем руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. Сейчас Павлюк отбывает срок за злоупотребление полномочиями, мошенничество и растрату средств «Монтажника». Дубровский-старший уехал после отставки с поста губернатора из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В третий раз выставили на торги 10 тысяч акций компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Аукцион объявлен в рамках банкротства менеджера Дубровских Алексея Павлюка, номинального держателя акции. Две попытки продать акции не увенчались успехом. «Объявляется о проведении открытых электронных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Павлюка Алексея Юрьевича, признанного банкротом. Лот №»: 10000 акций «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (Aybridge Invest Рас-эль-Хайма, ОАЭ). Начальная цена 45 млн 219 рублей. Заявки принимаются до 20 апреля», — говорится в сообщении на сервисе СБИС. В первый раз торги пытались продать в марте. Тогда за акции продавали за 50 млн 244 рубля. Торги сорвались из-за отсутствия заявок. Новые торги состоялись 12 апреля, за акции просили 45 млн 219 рублей, но желающих купить акции опять не нашлось. Теперь акции пытаются продать в третий раз, за эту же цену. Фирма в ОАЭ фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и семейной фирмы «Монтажник». Установлено, что Дубровские контролировали актив в ОАЭ. Так как акции записаны Павлюка, кредиторы требуются их продать, чтобы рассчитаться по долгам. Общая сумма долгов Павлюка оценивается на сумму свыше 800 млн рублей. Павлюк несколько лет представлял интересы Дубровских в их семейной фирме «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», а затем руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. Сейчас Павлюк отбывает срок за злоупотребление полномочиями, мошенничество и растрату средств «Монтажника». Дубровский-старший уехал после отставки с поста губернатора из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются.