В Екатеринбурге таможенника поймали на взятке

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику таможни за взятку в размере 133 тысячи рублей. Мужчине назначили три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 819 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).
«Оперативники установили, что таможенник собирал и передавал представителю коммерческой организации служебную информацию. За это получил вознаграждение в размере 133 тысяч рублей. Мужчине назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно, со штрафом в размере семикратной суммы взятки, то есть 819 тысяч рублей», — следует из сообщения.
Приговор вынесли в Ленинском райсуде. В ведомстве отметили, что взяточника лишили права занимать должности на госслужбе.
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