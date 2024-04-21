Прокуратура начала проверку после пожара на крупнейшем рынке в Астрахани

Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщил представитель ведомства Астраханской области.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин произошедшего», — сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. На место ЧП выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.
В Астрахани 20 апреля загорелся крупнейший рынок. Площадь пожара составила не менее 1 200 квадратных метров. Загорелась кровля магазина и торговые павильоны. На данный момент пожар локализован.
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