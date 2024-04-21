Прокуратура начала проверку после пожара на крупнейшем рынке в Астрахани

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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Прокуратура начала проверку из-за пожара в Астрахани Фото:

Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщил представитель ведомства Астраханской области.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин произошедшего», — сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. На место ЧП выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.

В Астрахани 20 апреля загорелся крупнейший рынок. Площадь пожара составила не менее 1 200 квадратных метров. Загорелась кровля магазина и торговые павильоны. На данный момент пожар локализован.

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Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщил представитель ведомства Астраханской области. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин произошедшего», — сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. На место ЧП выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов. В Астрахани 20 апреля загорелся крупнейший рынок. Площадь пожара составила не менее 1 200 квадратных метров. Загорелась кровля магазина и торговые павильоны. На данный момент пожар локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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