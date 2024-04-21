Происшествия Прокуратура начала проверку после пожара на крупнейшем рынке в Астрахани 21 апреля 2024 в 23:19 Размер текста - 17 + Прокуратура начала проверку из-за пожара в Астрахани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщил представитель ведомства Астраханской области. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин произошедшего», — сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. На место ЧП выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов. В Астрахани 20 апреля загорелся крупнейший рынок. Площадь пожара составила не менее 1 200 квадратных метров. Загорелась кровля магазина и торговые павильоны. На данный момент пожар локализован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщил представитель ведомства Астраханской области. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин произошедшего», — сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. На место ЧП выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов. В Астрахани 20 апреля загорелся крупнейший рынок. Площадь пожара составила не менее 1 200 квадратных метров. Загорелась кровля магазина и торговые павильоны. На данный момент пожар локализован. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям