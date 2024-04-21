Происшествия Пожары В Астрахани на 1200 квадратах горит крупнейший рынок. Видео 21 апреля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 + По последним данным, пожар локализован, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кровля магазина и торговые павильоны крупнейшего рынка в Астрахани загорелись. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров. «Горит кровля магазина и торговые павильоны. Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале . Там добавили, что к тушению привлечены 90 специалистов и десятки единиц техники. Сейчас пожар локализован. По данным СМИ, прокуратура уже начала проверку по этому факту. После нее будет дана оценка произошедшему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кровля магазина и торговые павильоны крупнейшего рынка в Астрахани загорелись. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров. «Горит кровля магазина и торговые павильоны. Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Там добавили, что к тушению привлечены 90 специалистов и десятки единиц техники. Сейчас пожар локализован. По данным СМИ, прокуратура уже начала проверку по этому факту. После нее будет дана оценка произошедшему. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям