По последним данным, пожар локализован, сообщили в МЧС (архивное фото)
Кровля магазина и торговые павильоны крупнейшего рынка в Астрахани загорелись. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров.
«Горит кровля магазина и торговые павильоны. Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров», — сообщает МЧС России в своем
По данным СМИ, прокуратура уже начала проверку по этому факту. После нее будет дана оценка произошедшему.
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