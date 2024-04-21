В Астрахани на 1200 квадратах горит крупнейший рынок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на рынке "Новомосковский". Екатеринбург
По последним данным, пожар локализован, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото:

Кровля магазина и торговые павильоны крупнейшего рынка в Астрахани загорелись. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров.

«Горит кровля магазина и торговые павильоны. Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Там добавили, что к тушению привлечены 90 специалистов и десятки единиц техники. Сейчас пожар локализован.

По данным СМИ, прокуратура уже начала проверку по этому факту. После нее будет дана оценка произошедшему.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кровля магазина и торговые павильоны крупнейшего рынка в Астрахани загорелись. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров. «Горит кровля магазина и торговые павильоны. Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Там добавили, что к тушению привлечены 90 специалистов и десятки единиц техники. Сейчас пожар локализован. По данным СМИ, прокуратура уже начала проверку по этому факту. После нее будет дана оценка произошедшему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...