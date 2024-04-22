Прокуратура определилась с наказанием для челябинского экс-силовика. Видео

Прокуратура запросила отправить челябинского экс-силовика на пять лет в колонию

22 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Дмитрия Савоськина попросили отправить в колонию на пять лет Фото: Павел Сидоров © URA.RU Прокуратура запросила для бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексея Савоськина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коррупции, пять лет колонии общего режима. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда, в котором рассматривается дело. «Прошу окончательно назначить Савоськину наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в сумме 400 940 рублей с лишением спецзвания капитан полиции. Наказание, связанное с лишением свободы, назначить отбывать в колонии общего режима»», — сообщила в ходе прений прокурор Анастасия Макарова. Прокурор также запросила назначить запрет на госслужбу сроком на пять лет. Сторона защиты, в лице адвоката Михаила Шестерикова, настаивала на наказании не связанном с реальным лишением свободы. Шестериков считает, что следует учесть досудебное соглашение, в рамках которого Савоськин помогал следствию. Также он напомнил о том, что потерпевшие не настаивали на суровом наказании, после извинений и возмещении вины. Савоськин заявил, что не видит причин для того, чтобы лишить его звания капитана полиции. Савоськин был задержан в конце февраля прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно возбудил уголовное дело в отношении женщины, работавшей бухгалтером в фирме его знакомого. Таким образом они запугали сотрудницу и вынудили ее переписать на коммерсанта квартиру и перечислить ему несколько миллионов рублей. После служебной проверки возбужденное Савоськиным дело признали незаконным, а сам он попал под следствие и был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В ходе расследования дело Савоськина пополнилось коррупционным эпизодом. Находясь в СИЗО, Савоськин заключил досудебное соглашение, в рамках которого признался в получении взяток. Материалы по факту коррупции были приобщены к делу о превышении полномочий. Защите все-таки удалось добиться смягчения меры пресечения и выхода Савоськина из СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура запросила для бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексея Савоськина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коррупции, пять лет колонии общего режима. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда, в котором рассматривается дело. «Прошу окончательно назначить Савоськину наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в сумме 400 940 рублей с лишением спецзвания капитан полиции. Наказание, связанное с лишением свободы, назначить отбывать в колонии общего режима»», — сообщила в ходе прений прокурор Анастасия Макарова. Прокурор также запросила назначить запрет на госслужбу сроком на пять лет. Сторона защиты, в лице адвоката Михаила Шестерикова, настаивала на наказании не связанном с реальным лишением свободы. Шестериков считает, что следует учесть досудебное соглашение, в рамках которого Савоськин помогал следствию. Также он напомнил о том, что потерпевшие не настаивали на суровом наказании, после извинений и возмещении вины. Савоськин заявил, что не видит причин для того, чтобы лишить его звания капитана полиции. Савоськин был задержан в конце февраля прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно возбудил уголовное дело в отношении женщины, работавшей бухгалтером в фирме его знакомого. Таким образом они запугали сотрудницу и вынудили ее переписать на коммерсанта квартиру и перечислить ему несколько миллионов рублей. После служебной проверки возбужденное Савоськиным дело признали незаконным, а сам он попал под следствие и был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В ходе расследования дело Савоськина пополнилось коррупционным эпизодом. Находясь в СИЗО, Савоськин заключил досудебное соглашение, в рамках которого признался в получении взяток. Материалы по факту коррупции были приобщены к делу о превышении полномочий. Защите все-таки удалось добиться смягчения меры пресечения и выхода Савоськина из СИЗО.