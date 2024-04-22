«Трактор» опубликовал фото о своем выходе в финал Кубка Гагарина

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Хоккейный матч Трактор - Динамо(Рига). Челябинск, хк трактор, хк динамо рига, хоккей
Челябинские хоккеисты дошли до полуфинала кубка Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 апреля опубликовал фото, анонсирующее выход команды в финал Кубка Гагарина. Фотография появилась в telegram-канале клуба.

«Дизайнеры по ходу сезона старались. Чего теперь, не выкладывать что ли?» — гласит подпись под фото.

«Трактор» в текущем сезоне дошел до полуфинала кубка и в финал не вышел. В финальной серии играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». На данный момент в серии до четырех побед со счетом 2:0 выигрывает магнитогорская команда. Третья и четвертая игры финала Кубка Гагарина состоятся 22 и 24 апреля в Ярославле.

«Трактор» очень хотел играть в финале
«Трактор» очень хотел играть в финале
Фото:

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 апреля опубликовал фото, анонсирующее выход команды в финал Кубка Гагарина. Фотография появилась в telegram-канале клуба. «Дизайнеры по ходу сезона старались. Чего теперь, не выкладывать что ли?» — гласит подпись под фото. «Трактор» в текущем сезоне дошел до полуфинала кубка и в финал не вышел. В финальной серии играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». На данный момент в серии до четырех побед со счетом 2:0 выигрывает магнитогорская команда. Третья и четвертая игры финала Кубка Гагарина состоятся 22 и 24 апреля в Ярославле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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