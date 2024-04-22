«Трактор» опубликовал фото о своем выходе в финал Кубка Гагарина

22 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Челябинские хоккеисты дошли до полуфинала кубка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 апреля опубликовал фото, анонсирующее выход команды в финал Кубка Гагарина. Фотография появилась в telegram-канале клуба. «Дизайнеры по ходу сезона старались. Чего теперь, не выкладывать что ли?» — гласит подпись под фото. «Трактор» в текущем сезоне дошел до полуфинала кубка и в финал не вышел. В финальной серии играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». На данный момент в серии до четырех побед со счетом 2:0 выигрывает магнитогорская команда. Третья и четвертая игры финала Кубка Гагарина состоятся 22 и 24 апреля в Ярославле. «Трактор» очень хотел играть в финале Фото: telegram-канал ХК «Трактор» https://t.me/za_TRAKTOR/21266 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 апреля опубликовал фото, анонсирующее выход команды в финал Кубка Гагарина. Фотография появилась в telegram-канале клуба. «Дизайнеры по ходу сезона старались. Чего теперь, не выкладывать что ли?» — гласит подпись под фото. «Трактор» в текущем сезоне дошел до полуфинала кубка и в финал не вышел. В финальной серии играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». На данный момент в серии до четырех побед со счетом 2:0 выигрывает магнитогорская команда. Третья и четвертая игры финала Кубка Гагарина состоятся 22 и 24 апреля в Ярославле.