«Трактор» опубликовал фото о своем выходе в финал Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 апреля опубликовал фото, анонсирующее выход команды в финал Кубка Гагарина. Фотография появилась в telegram-канале клуба.
«Дизайнеры по ходу сезона старались. Чего теперь, не выкладывать что ли?» — гласит подпись под фото.
«Трактор» в текущем сезоне дошел до полуфинала кубка и в финал не вышел. В финальной серии играют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». На данный момент в серии до четырех побед со счетом 2:0 выигрывает магнитогорская команда. Третья и четвертая игры финала Кубка Гагарина состоятся 22 и 24 апреля в Ярославле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!