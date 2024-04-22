22 апреля 2024

Воспитанник магнитогорского хоккея помог команде победить в матче плей-офф НХЛ

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Вратарь Илья Самсонов был признан второй звездой матча плей-офф НХЛ Фото:

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) вратарь Илья Самсонов помог своей команде «Торонто Мейпл Лифс» победить во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостон Брюинз». Согласно статистике матча, Самсонов отразил 27 из 29 бросков и был признан второй звездй встречи.

«Матч закончился со счетом 3:2. Российский голкипер „Торонто“ Илья Самсонов отразил 27 бросков и был признан второй звездой матча. Его одноклубник Илья Любушкин отметился ассистом», — сообщает telegram-канал «Матч ТВ».

Счет в серии между командами после двух встреч равный 1:1. В первом матче команда, за которую выступает Самсонов, проиграла со счетом 1:5.

Другие челябинские хоккеисты также хорошо показывают себя в играх на вылет. «Каролина Харрикейнз», за которую выступает Евгений Кузнецов, начала серию против «Тампа-Бэй Лайтнин» с победы. Челябинец отметился голом. Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» также открыл счет голам в играх на вылет. Но его результативное действие не помогло команде победить в первом матче. А вот шайба Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» стала победной в первом матче серии против «Вашингтон Кэпиталз».

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) вратарь Илья Самсонов помог своей команде «Торонто Мейпл Лифс» победить во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостон Брюинз». Согласно статистике матча, Самсонов отразил 27 из 29 бросков и был признан второй звездй встречи. «Матч закончился со счетом 3:2. Российский голкипер „Торонто“ Илья Самсонов отразил 27 бросков и был признан второй звездой матча. Его одноклубник Илья Любушкин отметился ассистом», — сообщает telegram-канал «Матч ТВ». Счет в серии между командами после двух встреч равный 1:1. В первом матче команда, за которую выступает Самсонов, проиграла со счетом 1:5. Другие челябинские хоккеисты также хорошо показывают себя в играх на вылет. «Каролина Харрикейнз», за которую выступает Евгений Кузнецов, начала серию против «Тампа-Бэй Лайтнин» с победы. Челябинец отметился голом. Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» также открыл счет голам в играх на вылет. Но его результативное действие не помогло команде победить в первом матче. А вот шайба Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» стала победной в первом матче серии против «Вашингтон Кэпиталз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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