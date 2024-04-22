Воспитанник магнитогорского хоккея помог команде победить в матче плей-офф НХЛ

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) вратарь Илья Самсонов помог своей команде «Торонто Мейпл Лифс» победить во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостон Брюинз». Согласно статистике матча, Самсонов отразил 27 из 29 бросков и был признан второй звездй встречи.
«Матч закончился со счетом 3:2. Российский голкипер „Торонто“ Илья Самсонов отразил 27 бросков и был признан второй звездой матча. Его одноклубник Илья Любушкин отметился ассистом», — сообщает telegram-канал «Матч ТВ».
Счет в серии между командами после двух встреч равный 1:1. В первом матче команда, за которую выступает Самсонов, проиграла со счетом 1:5.
Другие челябинские хоккеисты также хорошо показывают себя в играх на вылет. «Каролина Харрикейнз», за которую выступает Евгений Кузнецов, начала серию против «Тампа-Бэй Лайтнин» с победы. Челябинец отметился голом. Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» также открыл счет голам в играх на вылет. Но его результативное действие не помогло команде победить в первом матче. А вот шайба Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» стала победной в первом матче серии против «Вашингтон Кэпиталз».
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