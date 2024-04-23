Под Екатеринбургом бетонная стена обрушилась и раздавила иномарку. Фото, видео

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На опасный участок местные жители жаловались семь лет
На опасный участок местные жители жаловались семь лет Фото:

В Березовском на улице Гагарина в ночь на 23 апреля бетонная стена обрушилась и раздавила припаркованную автомобиль Hyundai Solaris. На опасный участок горожане жаловались порядка семи лет, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале.

«Поврежденный автомобиль, несмотря на предупреждения, продолжал находиться в опасной зоне несколько месяцев. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия», — написал Писцов. Он отметил, что жители еще 2017 года жаловались на опорную стену. Управляющая компания пыталась привлечь к этому застройщика, но гарантийные сроки прошли и ответственность осталась за УК.

В 2021 году Государственная жилищная инспекция обязала УК принять меры по опорной стене. На опасном участке поставили только предупреждающие знаки. 25 апреля должен пройти суд из-за долгого бездействия со стороны управляющей компании.

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В Березовском на улице Гагарина в ночь на 23 апреля бетонная стена обрушилась и раздавила припаркованную автомобиль Hyundai Solaris. На опасный участок горожане жаловались порядка семи лет, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале. «Поврежденный автомобиль, несмотря на предупреждения, продолжал находиться в опасной зоне несколько месяцев. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия», — написал Писцов. Он отметил, что жители еще 2017 года жаловались на опорную стену. Управляющая компания пыталась привлечь к этому застройщика, но гарантийные сроки прошли и ответственность осталась за УК. В 2021 году Государственная жилищная инспекция обязала УК принять меры по опорной стене. На опасном участке поставили только предупреждающие знаки. 25 апреля должен пройти суд из-за долгого бездействия со стороны управляющей компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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