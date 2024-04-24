После вмешательства прокуратуры для челябинцев сформирован запас важных лекарств

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Челябинец получил льготное лекарственное обеспечение Фото:

В Челябинской области после вмешательства прокуратуры инвалида первой группы обеспечили необходимыми лекарствами, а также сформировали в регионе запас важных препаратов. Челябинец страдает почечной недостаточностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Под контролем Генпрокуратуры России прокуратурой Челябинской области проверено обращение жителя региона о отсутствии предоставления лекарств. Заявитель является инвалидом первой группы и страдает хронической почечной недостаточностью. Прокурором внесено представление главврачу больницы, которое рассмотрено и удовлетворено. Челябинец обеспечен необходимыми препаратами, а также в Челябинской области сформирован запас лекарств», — сообщили в пресс службе.

Лечащий врач выписал мужчине рецепт на лекарственные препараты, но заявка в региональный минздрав оказалась не подана, в связи с этим лекарства предоставлены не были. За допущенные нарушения получили наказания три должностных лица.

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В Челябинской области после вмешательства прокуратуры инвалида первой группы обеспечили необходимыми лекарствами, а также сформировали в регионе запас важных препаратов. Челябинец страдает почечной недостаточностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Под контролем Генпрокуратуры России прокуратурой Челябинской области проверено обращение жителя региона о отсутствии предоставления лекарств. Заявитель является инвалидом первой группы и страдает хронической почечной недостаточностью. Прокурором внесено представление главврачу больницы, которое рассмотрено и удовлетворено. Челябинец обеспечен необходимыми препаратами, а также в Челябинской области сформирован запас лекарств», — сообщили в пресс службе. Лечащий врач выписал мужчине рецепт на лекарственные препараты, но заявка в региональный минздрав оказалась не подана, в связи с этим лекарства предоставлены не были. За допущенные нарушения получили наказания три должностных лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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