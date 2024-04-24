Мэр Сургута жил в гостинице все 3 года, пока работал на посту

24 апреля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Глава Сургута прожил все три года в отеле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов, работая на посту 3 года, все это время жил в гостинице, которую оплачивал за свой счет. Он дал зарок подчиненным, что не переедет в служебную квартиру, пока не расселит аварийное жилье в городе. Об этом он рассказал журналисту URA.RU во время интервью. «Когда погрузился в обязательства по работе с аварийным жильем, я сказал коллегам, что пока со всем не справимся, в свое жилье не перееду. Давайте переселим всех и тогда решим вопрос по мне. А все это время проживал в ведомственной гостинице газовиков „Ермак“. Они даже могут сделать скидку для тех, кто проживает длительный срок. Оплачивал проживание из собственных денег», — поделился Филатов. В итоге, программа практически завершена. Но градоначальник подал в отставку, так и не успев переехать из отеля. «Оценил все удобства, когда можно не тратить время на какие-то бытовые вещи — ведь работа главы города отнимает много времени и сил», — поделился Филатов. На сайте гостиницы цена за номер начинается от 3600 рублей. Порядка 15000 рублей обходятся апартаменты. Ранее URA.RU публиковало большое интервью с главой Сургута. Уходящий в отставку градоначальник допустил, что заберет с собой часть команды на новое место работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Сургута Андрей Филатов, работая на посту 3 года, все это время жил в гостинице, которую оплачивал за свой счет. Он дал зарок подчиненным, что не переедет в служебную квартиру, пока не расселит аварийное жилье в городе. Об этом он рассказал журналисту URA.RU во время интервью. «Когда погрузился в обязательства по работе с аварийным жильем, я сказал коллегам, что пока со всем не справимся, в свое жилье не перееду. Давайте переселим всех и тогда решим вопрос по мне. А все это время проживал в ведомственной гостинице газовиков „Ермак“. Они даже могут сделать скидку для тех, кто проживает длительный срок. Оплачивал проживание из собственных денег», — поделился Филатов. В итоге, программа практически завершена. Но градоначальник подал в отставку, так и не успев переехать из отеля. «Оценил все удобства, когда можно не тратить время на какие-то бытовые вещи — ведь работа главы города отнимает много времени и сил», — поделился Филатов. На сайте гостиницы цена за номер начинается от 3600 рублей. Порядка 15000 рублей обходятся апартаменты. Ранее URA.RU публиковало большое интервью с главой Сургута. Уходящий в отставку градоначальник допустил, что заберет с собой часть команды на новое место работы.