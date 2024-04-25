Лукашенко: Украина утратит свою государственность, если откажется от переговоров

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что Украина рискует исчезнуть как государство Фото:
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Если Украина сейчас не сядет за стол переговоров, то страна в течение времени может утратить свою государственность и исчезнут с карт. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее он назвал ситуацию на поле боя патовой. Президент Белоруссии полагает, что в данное время сложились удобные условия для переговоров. Для начала следует вернуться к обсуждению стамбульского плана, передает МК.RU.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва открыта к мирному диалогу. Однако против выступает Киев — президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о законодательном запрете переговоров с РФ.

В феврале Путин сообщил, что после переговоров в Стамбуле был почти сформирован мирный план. Однако Украина отбросила все договоренности. Подробности — в материале URA.RU.

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Если Украина сейчас не сядет за стол переговоров, то страна в течение времени может утратить свою государственность и исчезнут с карт. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании. «Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Ранее он назвал ситуацию на поле боя патовой. Президент Белоруссии полагает, что в данное время сложились удобные условия для переговоров. Для начала следует вернуться к обсуждению стамбульского плана, передает МК.RU. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва открыта к мирному диалогу. Однако против выступает Киев — президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о законодательном запрете переговоров с РФ. В феврале Путин сообщил, что после переговоров в Стамбуле был почти сформирован мирный план. Однако Украина отбросила все договоренности. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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