Лукашенко: Украина утратит свою государственность, если откажется от переговоров

Если Украина сейчас не сядет за стол переговоров, то страна в течение времени может утратить свою государственность и исчезнут с карт. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании.
«Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.
Ранее он назвал ситуацию на поле боя патовой. Президент Белоруссии полагает, что в данное время сложились удобные условия для переговоров. Для начала следует вернуться к обсуждению стамбульского плана, передает
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва открыта к мирному диалогу. Однако против выступает Киев — президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о законодательном запрете переговоров с РФ.
В феврале Путин сообщил, что после переговоров в Стамбуле был почти сформирован мирный план. Однако Украина отбросила все договоренности. Подробности — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.