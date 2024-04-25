Лукашенко: Украина утратит свою государственность, если откажется от переговоров

25 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что Украина рискует исчезнуть как государство Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина сейчас не сядет за стол переговоров, то страна в течение времени может утратить свою государственность и исчезнут с карт. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании. «Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Ранее он назвал ситуацию на поле боя патовой. Президент Белоруссии полагает, что в данное время сложились удобные условия для переговоров. Для начала следует вернуться к обсуждению стамбульского плана, передает МК.RU . Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва открыта к мирному диалогу. Однако против выступает Киев — президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о законодательном запрете переговоров с РФ. В феврале Путин сообщил, что после переговоров в Стамбуле был почти сформирован мирный план. Однако Украина отбросила все договоренности. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Украина сейчас не сядет за стол переговоров, то страна в течение времени может утратить свою государственность и исчезнут с карт. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании. «Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Ранее он назвал ситуацию на поле боя патовой. Президент Белоруссии полагает, что в данное время сложились удобные условия для переговоров. Для начала следует вернуться к обсуждению стамбульского плана, передает МК.RU. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва открыта к мирному диалогу. Однако против выступает Киев — президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о законодательном запрете переговоров с РФ. В феврале Путин сообщил, что после переговоров в Стамбуле был почти сформирован мирный план. Однако Украина отбросила все договоренности. Подробности — в материале URA.RU.