Челябинский рекордсмен создал гигантскую икону из пакетов

Челябинец создал трехметровое панно с изображением Божьей Матери Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рекордсмен из Челябинска Алексей Веретнов создал трехметровую икону Богородицы «Нерушимая стена» из полимерной пленки, используемой в изготовлении пакетов. Мужчина потратил на создание панно десять лет и претендует побить свой старый рекорд.

«Всего на икону потребовалось 45 тысяч деталей! А для подставки использовано более 30 метров металла разного диаметра, коробки, болты и гайки. Челябинец потратил на ее создание более десяти лет, а сейчас подал заявку в книгу рекордов», — передает издание «Вечерка».

Часть материалов Веретнову пришлось искать в быту. Для платка Богородицы мужчина использовал красную пленку от пакетов сахара, а для рамки упаковки от электроники и чипсов. Трехметровую икону он представил на фестивале творчества инвалидов в Челябинске. Ранее Веретнов уже устанавливал рекорд по самому большому панно из упаковочной пленки. Мотивом картины «Далматово» также послужила православная тематика. Мужчина воссоздавал сюжет храма полтора года и установил рекорд в октябре 2023 года.