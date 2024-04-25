Челябинский рекордсмен создал гигантскую икону из пакетов

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Челябинец создал трехметровое панно с изображением Божьей Матери Фото:

Рекордсмен из Челябинска Алексей Веретнов создал трехметровую икону Богородицы «Нерушимая стена» из полимерной пленки, используемой в изготовлении пакетов. Мужчина потратил на создание панно десять лет и претендует побить свой старый рекорд.

«Всего на икону потребовалось 45 тысяч деталей! А для подставки использовано более 30 метров металла разного диаметра, коробки, болты и гайки. Челябинец потратил на ее создание более десяти лет, а сейчас подал заявку в книгу рекордов», — передает издание «Вечерка».

Часть материалов Веретнову пришлось искать в быту. Для платка Богородицы мужчина использовал красную пленку от пакетов сахара, а для рамки упаковки от электроники и чипсов. Трехметровую икону он представил на фестивале творчества инвалидов в Челябинске. Ранее Веретнов уже устанавливал рекорд по самому большому панно из упаковочной пленки. Мотивом картины «Далматово» также послужила православная тематика. Мужчина воссоздавал сюжет храма полтора года и установил рекорд в октябре 2023 года.

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Рекордсмен из Челябинска Алексей Веретнов создал трехметровую икону Богородицы «Нерушимая стена» из полимерной пленки, используемой в изготовлении пакетов. Мужчина потратил на создание панно десять лет и претендует побить свой старый рекорд. «Всего на икону потребовалось 45 тысяч деталей! А для подставки использовано более 30 метров металла разного диаметра, коробки, болты и гайки. Челябинец потратил на ее создание более десяти лет, а сейчас подал заявку в книгу рекордов», — передает издание «Вечерка». Часть материалов Веретнову пришлось искать в быту. Для платка Богородицы мужчина использовал красную пленку от пакетов сахара, а для рамки упаковки от электроники и чипсов. Трехметровую икону он представил на фестивале творчества инвалидов в Челябинске. Ранее Веретнов уже устанавливал рекорд по самому большому панно из упаковочной пленки. Мотивом картины «Далматово» также послужила православная тематика. Мужчина воссоздавал сюжет храма полтора года и установил рекорд в октябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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