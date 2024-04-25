Фонд капремонта привел в порядок десятки домов в Пермском крае

В Пермском крае отремонтировали крыши и заменили лифты в десятках жилых домов

25 апреля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Подрядчики обновили кровли жилых домов в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в текущем году капитально отремонтированы 36 многоквартирных жилых домов. Региональный Фонд капремонта заменил на зданиях крыши, установил новые лифты и обновил инженерные сети. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства региона. «За первые три месяца текущего года капитальный ремонт проведен 36 многоквартирных домов. Всего выполнено 45 видов работ: обновление кровель, фасадов, фундаментов и инженерных сетей. Качество проживания повысилось для 2,5 тыс. человек », — приводит пресс-служба правительства Прикамья данные регионального Фонда капитального ремонта. Так, крыши заменены в многоквартирных домах в Перми, Березниках, Чусовом, Култаево, Нытве, Оверятах. При ремонте кровель были использованы качественные строительные материалы: минераловатные утеплители, оцинкованные профлисты и противопожарные люки, установлено новое, более надежное кровельное ограждение. Фонд «внимательно следил» за подрядчиками, которые проводили работы, отметил главный инженер организации Олег Шуваев отметил, что ремонт крыши требует досконального контроля. «Мы внимательно следим за нашими подрядчиками, если речь касается работ на кровле, ведь из-за недобросовестных действий строителей могут пострадать обычные жильцы домов», — сказал Шуваев. В ряде жилых домов заменено строе лифтовое оборудование. Новые лифты, по словам специалистов, безопасны, защищены от вандалов и менее шумные. В них установлено светодиодное экономичное освещение, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность. Помимо этого, Фонд обновил инженерные сети в домах: отремонтированы системы электроснабжения, сети водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в текущем году капитально отремонтированы 36 многоквартирных жилых домов. Региональный Фонд капремонта заменил на зданиях крыши, установил новые лифты и обновил инженерные сети. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства региона. «За первые три месяца текущего года капитальный ремонт проведен 36 многоквартирных домов. Всего выполнено 45 видов работ: обновление кровель, фасадов, фундаментов и инженерных сетей. Качество проживания повысилось для 2,5 тыс. человек », — приводит пресс-служба правительства Прикамья данные регионального Фонда капитального ремонта. Так, крыши заменены в многоквартирных домах в Перми, Березниках, Чусовом, Култаево, Нытве, Оверятах. При ремонте кровель были использованы качественные строительные материалы: минераловатные утеплители, оцинкованные профлисты и противопожарные люки, установлено новое, более надежное кровельное ограждение. Фонд «внимательно следил» за подрядчиками, которые проводили работы, отметил главный инженер организации Олег Шуваев отметил, что ремонт крыши требует досконального контроля. «Мы внимательно следим за нашими подрядчиками, если речь касается работ на кровле, ведь из-за недобросовестных действий строителей могут пострадать обычные жильцы домов», — сказал Шуваев. В ряде жилых домов заменено строе лифтовое оборудование. Новые лифты, по словам специалистов, безопасны, защищены от вандалов и менее шумные. В них установлено светодиодное экономичное освещение, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность. Помимо этого, Фонд обновил инженерные сети в домах: отремонтированы системы электроснабжения, сети водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.