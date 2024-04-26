26 апреля 2024

Жена главного тренера «Металлурга» поздравила его с победой в Кубке Гагарина

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, разин андрей
Жена Андрея Разина ждет от мужа новых побед Фото:

Жена главного тренера магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Андрея Разина, Татьяна, поздравила супруга с чемпионством в КХЛ. Как она сообщила в социальных сетях, это еще не пик его тренерской картеры и «планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе».

«Ты всегда был талантливым тренером, но сейчас стал еще и опытным, мудрым. Поздравляю!!! Не останавливаемся! Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе», — написала жена Разина в своем telegram-канале.

По ее словам, весь прошедший сезон и плей-офф были непростыми. Многие не верили, что «Металлург» под руководством Разина возьмет главный трофей КХЛ. Но близкие не переставали верить в игроков, тренеров и весь персонал клуба.

«Путь в КХЛ не менее тернистый. Все не перечислишь, иногда опускались руки от несправедливости, от оценок людей „посторонних“ в хоккее. Да, нелегко! Да, многие не верили. А я была уверена, что „час“ настал!!!», — добавила Татьяна.

Металлург в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Эта победа стала поистине уникальной. «Сталевары» смогли закончить финальную серию против ярославского «Локомотива» быстрее всех за все годы плей-офф. Им понадобилось для этого всего 243 минуты 39 секунд.

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Жена главного тренера магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Андрея Разина, Татьяна, поздравила супруга с чемпионством в КХЛ. Как она сообщила в социальных сетях, это еще не пик его тренерской картеры и «планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе». «Ты всегда был талантливым тренером, но сейчас стал еще и опытным, мудрым. Поздравляю!!! Не останавливаемся! Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе», — написала жена Разина в своем telegram-канале. По ее словам, весь прошедший сезон и плей-офф были непростыми. Многие не верили, что «Металлург» под руководством Разина возьмет главный трофей КХЛ. Но близкие не переставали верить в игроков, тренеров и весь персонал клуба. «Путь в КХЛ не менее тернистый. Все не перечислишь, иногда опускались руки от несправедливости, от оценок людей „посторонних“ в хоккее. Да, нелегко! Да, многие не верили. А я была уверена, что „час“ настал!!!», — добавила Татьяна. Металлург в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Эта победа стала поистине уникальной. «Сталевары» смогли закончить финальную серию против ярославского «Локомотива» быстрее всех за все годы плей-офф. Им понадобилось для этого всего 243 минуты 39 секунд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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