Жена главного тренера «Металлурга» поздравила его с победой в Кубке Гагарина

27 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Жена Андрея Разина ждет от мужа новых побед Фото: Илья Московец © URA.RU Жена главного тренера магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Андрея Разина, Татьяна, поздравила супруга с чемпионством в КХЛ. Как она сообщила в социальных сетях, это еще не пик его тренерской картеры и «планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе». «Ты всегда был талантливым тренером, но сейчас стал еще и опытным, мудрым. Поздравляю!!! Не останавливаемся! Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе», — написала жена Разина в своем telegram-канале. По ее словам, весь прошедший сезон и плей-офф были непростыми. Многие не верили, что «Металлург» под руководством Разина возьмет главный трофей КХЛ. Но близкие не переставали верить в игроков, тренеров и весь персонал клуба. «Путь в КХЛ не менее тернистый. Все не перечислишь, иногда опускались руки от несправедливости, от оценок людей „посторонних“ в хоккее. Да, нелегко! Да, многие не верили. А я была уверена, что „час“ настал!!!», — добавила Татьяна. Металлург в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Эта победа стала поистине уникальной. «Сталевары» смогли закончить финальную серию против ярославского «Локомотива» быстрее всех за все годы плей-офф. Им понадобилось для этого всего 243 минуты 39 секунд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена главного тренера магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Андрея Разина, Татьяна, поздравила супруга с чемпионством в КХЛ. Как она сообщила в социальных сетях, это еще не пик его тренерской картеры и «планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе». «Ты всегда был талантливым тренером, но сейчас стал еще и опытным, мудрым. Поздравляю!!! Не останавливаемся! Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе», — написала жена Разина в своем telegram-канале. По ее словам, весь прошедший сезон и плей-офф были непростыми. Многие не верили, что «Металлург» под руководством Разина возьмет главный трофей КХЛ. Но близкие не переставали верить в игроков, тренеров и весь персонал клуба. «Путь в КХЛ не менее тернистый. Все не перечислишь, иногда опускались руки от несправедливости, от оценок людей „посторонних“ в хоккее. Да, нелегко! Да, многие не верили. А я была уверена, что „час“ настал!!!», — добавила Татьяна. Металлург в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Эта победа стала поистине уникальной. «Сталевары» смогли закончить финальную серию против ярославского «Локомотива» быстрее всех за все годы плей-офф. Им понадобилось для этого всего 243 минуты 39 секунд.