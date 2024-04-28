Под Асбестом водитель частного автобуса насмерть сбил 66-летнего пешехода

По факту ДТП полиция проводит проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого водитель частного автобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает официальный telegram-канал областного ГИБДД.

«Водитель автобуса, следовавший в сторону поселка Рефтинский из Асбеста, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения. Пешеход находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Плохие погодные условия и отсутствие светоотражателей на одежде привели к тому, что водитель не увидел его вовремя», — сообщили в ведомстве.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.