28 апреля 2024

На свердловской трассе водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Фото

Под Асбестом водитель частного автобуса насмерть сбил 66-летнего пешехода
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП полиция проводит проверку Фото:

На трассе в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого водитель частного автобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает официальный telegram-канал областного ГИБДД.

«Водитель автобуса, следовавший в сторону поселка Рефтинский из Асбеста, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения. Пешеход находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Плохие погодные условия и отсутствие светоотражателей на одежде привели к тому, что водитель не увидел его вовремя», — сообщили в ведомстве.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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На трассе в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого водитель частного автобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает официальный telegram-канал областного ГИБДД. «Водитель автобуса, следовавший в сторону поселка Рефтинский из Асбеста, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения. Пешеход находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Плохие погодные условия и отсутствие светоотражателей на одежде привели к тому, что водитель не увидел его вовремя», — сообщили в ведомстве. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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