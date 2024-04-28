Общество ЖКХ и Городская среда Жители Перми временно остались без воды В Дзержинском районе Перми на время ремонта отключили водоснабжение 29 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 + Ремонтные работы проводит компания «Новогор-Прикамье» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители нескольких домов в Дзержинском районе Перми 29 апреля временно остались без воды. Водоснабжение в районе отключено в связи с проведением ремонта на коммунальных сетях, сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по Перми. «Вниманию жителей Дзержинского района! По информации ООО „Новогор-Прикамье“: с 09:00 до 20:00 часов 29 апреля проводятся ремонтные работы на водопроводе по ул. Связистов, 17». Под отключение попали дома и здания на следующих улицах: ул Связистов, 17, 18, 20, 22 (школа), 24;

ул. Мильчакова, 3, 3/1, 4, 5;

шоссе Космонавтов, 47, 49, 51, 53;

ул. Вильвенская, 1. Ремонтные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о начале проведения гидравлических испытаний на теплосетях в краевой столице. Из-за в мае горожане на несколько дней останутся без горячей воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители нескольких домов в Дзержинском районе Перми 29 апреля временно остались без воды. Водоснабжение в районе отключено в связи с проведением ремонта на коммунальных сетях, сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по Перми. «Вниманию жителей Дзержинского района! По информации ООО „Новогор-Прикамье“: с 09:00 до 20:00 часов 29 апреля проводятся ремонтные работы на водопроводе по ул. Связистов, 17». Под отключение попали дома и здания на следующих улицах: Ремонтные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о начале проведения гидравлических испытаний на теплосетях в краевой столице. Из-за в мае горожане на несколько дней останутся без горячей воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям