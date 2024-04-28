28 апреля 2024
27 апреля 2024

Жители Перми временно остались без воды

В Дзержинском районе Перми на время ремонта отключили водоснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск, сварщик, водопровод, теплотрасса, жкх, ремонт
Ремонтные работы проводит компания «Новогор-Прикамье» Фото:

Жители нескольких домов в Дзержинском районе Перми 29 апреля временно остались без воды. Водоснабжение в районе отключено в связи с проведением ремонта на коммунальных сетях, сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по Перми.

«Вниманию жителей Дзержинского района! По информации ООО „Новогор-Прикамье“: с 09:00 до 20:00 часов 29 апреля проводятся ремонтные работы на водопроводе по ул. Связистов, 17». Под отключение попали дома и здания на следующих улицах:

  • ул Связистов, 17, 18, 20, 22 (школа), 24;
  • ул. Мильчакова, 3, 3/1, 4, 5;
  • шоссе Космонавтов, 47, 49, 51, 53;
  • ул. Вильвенская, 1.

Ремонтные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о начале проведения гидравлических испытаний на теплосетях в краевой столице. Из-за в мае горожане на несколько дней останутся без горячей воды.

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Жители нескольких домов в Дзержинском районе Перми 29 апреля временно остались без воды. Водоснабжение в районе отключено в связи с проведением ремонта на коммунальных сетях, сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по Перми. «Вниманию жителей Дзержинского района! По информации ООО „Новогор-Прикамье“: с 09:00 до 20:00 часов 29 апреля проводятся ремонтные работы на водопроводе по ул. Связистов, 17». Под отключение попали дома и здания на следующих улицах: Ремонтные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о начале проведения гидравлических испытаний на теплосетях в краевой столице. Из-за в мае горожане на несколько дней останутся без горячей воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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