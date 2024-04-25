Жителей Перми в мае на две недели оставят без горячей воды

Часть многоквартирных домов в Перми в мае почти на две недели останется без горячей воды. Это связано с ежегодным проведением гидравлических испытаний на теплосетях. План проведения работ на 2024 год представлен на сайте компании «Т Плюс».
«Макаренко, 31: начало гидравлических испытаний — 13 мая, окончание гидравлических испытаний — 26 мая. Количество дней отключения [горячей воды] — 13», — указано в графике проведения работ. Также в мае под отключение попадут дома № 8,10, 12 14 16 20 24 26 28 и 28/3 по улице Макаренко.
В «Т Плюс» отмечают, что диагностика теплосетей — важная технологическая процедура в рамках подготовки коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Так называемая «опрессовока» позволяет проверить трубопровод на механическую плотность и прочность и выявить возможные скрытые дефекты. Информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний управляющие компании и ТСЖ обязаны заблаговременно.
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Часть многоквартирных домов в Перми в мае почти на две недели останется без горячей воды. Это связано с ежегодным проведением гидравлических испытаний на теплосетях. План проведения работ на 2024 год представлен на сайте компании «Т Плюс». «Макаренко, 31: начало гидравлических испытаний — 13 мая, окончание гидравлических испытаний — 26 мая. Количество дней отключения [горячей воды] — 13», — указано в графике проведения работ. Также в мае под отключение попадут дома № 8,10, 12 14 16 20 24 26 28 и 28/3 по улице Макаренко. В «Т Плюс» отмечают, что диагностика теплосетей — важная технологическая процедура в рамках подготовки коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Так называемая «опрессовока» позволяет проверить трубопровод на механическую плотность и прочность и выявить возможные скрытые дефекты. Информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний управляющие компании и ТСЖ обязаны заблаговременно.