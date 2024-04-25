Жителей Перми в мае на две недели оставят без горячей воды

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Ремонтные работы КГК по ул. Савельева, Пушкина и М. Горького. Курган, замена труб, замена трубопровода, работники в спецовках, ремонт дорог, работники в касках, улица савельева42, изношенный трубопровод
Отключения запланированы в связи с проведением гидравлических испытаний на теплосетях Фото:

Часть многоквартирных домов в Перми в мае почти на две недели останется без горячей воды. Это связано с ежегодным проведением гидравлических испытаний на теплосетях. План проведения работ на 2024 год представлен на сайте компании «Т Плюс».

«Макаренко, 31: начало гидравлических испытаний — 13 мая, окончание гидравлических испытаний — 26 мая. Количество дней отключения [горячей воды] — 13», — указано в графике проведения работ. Также в мае под отключение попадут дома № 8,10, 12 14 16 20 24 26 28 и 28/3 по улице Макаренко.

В «Т Плюс» отмечают, что диагностика теплосетей — важная технологическая процедура в рамках подготовки коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Так называемая «опрессовока» позволяет проверить трубопровод на механическую плотность и прочность и выявить возможные скрытые дефекты. Информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний управляющие компании и ТСЖ обязаны заблаговременно.

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Часть многоквартирных домов в Перми в мае почти на две недели останется без горячей воды. Это связано с ежегодным проведением гидравлических испытаний на теплосетях. План проведения работ на 2024 год представлен на сайте компании «Т Плюс». «Макаренко, 31: начало гидравлических испытаний — 13 мая, окончание гидравлических испытаний — 26 мая. Количество дней отключения [горячей воды] — 13», — указано в графике проведения работ. Также в мае под отключение попадут дома № 8,10, 12 14 16 20 24 26 28 и 28/3 по улице Макаренко. В «Т Плюс» отмечают, что диагностика теплосетей — важная технологическая процедура в рамках подготовки коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Так называемая «опрессовока» позволяет проверить трубопровод на механическую плотность и прочность и выявить возможные скрытые дефекты. Информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний управляющие компании и ТСЖ обязаны заблаговременно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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