Вице-мэром Березников назначен выходец из правительства Пермского края

Вице-мэром Березников назначен Максим Зубарев

Максим Зубарев будет курировать вопросы благоустройства в администрации Березников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший чиновник правительства Пермского края Максим Зубарев приступил к работе в администрации Березниковского городского округа. Он назначен исполняющим обязанности первого замглавы муниципалитета. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Березники назначен Максим Валерьевич Зубарев. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщает администрация округа.

Зубарев является уроженцем Березников. До назначения он занимал должность заместителя гендиректора краевого учреждения «Управление капитального строительства Пермского края». Также имеет опыт работы в агентстве по строительству и ЖКХ Пермского края, управлении ЖКХ администрации города Перми.

Ранее вопросы благоустройства в администрации Березников курировал Александр Пономарев. До этого он также успел поработать в краевом правительстве.