Вице-мэром Березников назначен выходец из правительства Пермского края

Бывший чиновник правительства Пермского края Максим Зубарев приступил к работе в администрации Березниковского городского округа. Он назначен исполняющим обязанности первого замглавы муниципалитета. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Березники назначен Максим Валерьевич Зубарев. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщает администрация округа.
Зубарев является уроженцем Березников. До назначения он занимал должность заместителя гендиректора краевого учреждения «Управление капитального строительства Пермского края». Также имеет опыт работы в агентстве по строительству и ЖКХ Пермского края, управлении ЖКХ администрации города Перми.
Ранее вопросы благоустройства в администрации Березников курировал Александр Пономарев. До этого он также успел поработать в краевом правительстве.
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Бывший чиновник правительства Пермского края Максим Зубарев приступил к работе в администрации Березниковского городского округа. Он назначен исполняющим обязанности первого замглавы муниципалитета. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». «Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Березники назначен Максим Валерьевич Зубарев. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщает администрация округа. Зубарев является уроженцем Березников. До назначения он занимал должность заместителя гендиректора краевого учреждения «Управление капитального строительства Пермского края». Также имеет опыт работы в агентстве по строительству и ЖКХ Пермского края, управлении ЖКХ администрации города Перми. Ранее вопросы благоустройства в администрации Березников курировал Александр Пономарев. До этого он также успел поработать в краевом правительстве.