Вице-мэром Березников назначен выходец из правительства Пермского края

Вице-мэром Березников назначен Максим Зубарев
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Брифинг с начальником управления охраны объектов культурного наследия Севостьяновым Сергеем. Курган, депутат, чиновник, руки депутата, руки
Максим Зубарев будет курировать вопросы благоустройства в администрации Березников Фото:

Бывший чиновник правительства Пермского края Максим Зубарев приступил к работе в администрации Березниковского городского округа. Он назначен исполняющим обязанности первого замглавы муниципалитета. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Березники назначен Максим Валерьевич Зубарев. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщает администрация округа.

Зубарев является уроженцем Березников. До назначения он занимал должность заместителя гендиректора краевого учреждения «Управление капитального строительства Пермского края». Также имеет опыт работы в агентстве по строительству и ЖКХ Пермского края, управлении ЖКХ администрации города Перми.

Ранее вопросы благоустройства в администрации Березников курировал Александр Пономарев. До этого он также успел поработать в краевом правительстве.

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Бывший чиновник правительства Пермского края Максим Зубарев приступил к работе в администрации Березниковского городского округа. Он назначен исполняющим обязанности первого замглавы муниципалитета. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». «Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Березники назначен Максим Валерьевич Зубарев. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщает администрация округа. Зубарев является уроженцем Березников. До назначения он занимал должность заместителя гендиректора краевого учреждения «Управление капитального строительства Пермского края». Также имеет опыт работы в агентстве по строительству и ЖКХ Пермского края, управлении ЖКХ администрации города Перми. Ранее вопросы благоустройства в администрации Березников курировал Александр Пономарев. До этого он также успел поработать в краевом правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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