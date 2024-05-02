ММК предложил ФАС пойти на мировую

03 мая 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

«Дело металлургов» близко к завершению Фото: Илья Московец © URA.RU «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заключить мировое соглашение по «делу металлургов». Это поможет владельцу ММК Виктору Рашникову существенно снизить штраф за нарушение антимонопольного законодательства. «В 2021 году ФАС признала „Северсталь“, ММК и НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) виновными в поддержании монопольно высоких цен на прокат в апреле 2021 года. Теперь ММК, вслед за „Северсталью“, обратились в ФАС с предложением заключить мировое соглашение», — пишет издание со ссылкой на источник. По данным собеседника, условия мирового соглашений аналогичны соглашению «Северстали». На ММК отказались от комментариев. Известно, что компания «Северсталь» в рамках мирового соглашения с ФАС договорилась о снижении штрафа по «делу металлургов» почти в 10 раз. Теперь компания может заплатить штраф в размере 900 млн рублей. Ранее его размер составлял 8,7 млрд рублей. В феврале 2022 года ФАС признала «Северсталь» нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что компания, наряду с ММК и НЛМК, установила и поддерживала монопольно высокую цену на внутреннем рынке на горячекатаный плоский прокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заключить мировое соглашение по «делу металлургов». Это поможет владельцу ММК Виктору Рашникову существенно снизить штраф за нарушение антимонопольного законодательства. «В 2021 году ФАС признала „Северсталь“, ММК и НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) виновными в поддержании монопольно высоких цен на прокат в апреле 2021 года. Теперь ММК, вслед за „Северсталью“, обратились в ФАС с предложением заключить мировое соглашение», — пишет издание со ссылкой на источник. По данным собеседника, условия мирового соглашений аналогичны соглашению «Северстали». На ММК отказались от комментариев. Известно, что компания «Северсталь» в рамках мирового соглашения с ФАС договорилась о снижении штрафа по «делу металлургов» почти в 10 раз. Теперь компания может заплатить штраф в размере 900 млн рублей. Ранее его размер составлял 8,7 млрд рублей. В феврале 2022 года ФАС признала «Северсталь» нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что компания, наряду с ММК и НЛМК, установила и поддерживала монопольно высокую цену на внутреннем рынке на горячекатаный плоский прокат.