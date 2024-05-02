Челябинский зоозащитник Даллакян перестал брать животных на лечение

Карен даллакян предупредил о возможном закрытии приюта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян перестал принимать животных на лечение из-за отсутствия средств. Об этом Даллакян сообщил на своей странице в соцсети.

«Фонд зоозащиты „Спаси меня“ приостанавливает прием государственных диких животных и птиц на лечение и реабилитацию в связи с отсутствием средств. Прием дополнительных животных ведет к дополнительные финансовым и организационным рискам вплоть до закрытия приюта», — заявил Даллакян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитник объяснил, что за последнее время значительно выросла стоимость сдачи анализов и проведения карантинных и плановых мероприятий, которые требуют Россельхознадзор и Росприроднадзор. По его словам, никаких субсидий приют не получает. Кроме того, Даллакян отметил рост стоимости стройматериалов и услуг для размещения животных-инвалидов, которых нельзя возвращать в естественную среду.

«Стоимость возведения вольера для медведицы Софии составляет с учетом всех требуемых мер безопасности более 1,5 миллионов рублей. Такие средства мы самостоятельно собрать не можем. Письмо с предложением о благотворительном участии в строительстве вольера для президента ООО УК „ЮГК“ Струкова К.И. не дало результата, никакого ответа мы не получили», — подчеркнул зоозащитник. Константин Струков — вице-спикер челябинского заксобрания, основной совладелец АО «Южуралзолото» (Группа ЮГК), олигарх из списка Forbes.

Кроме того, Даллакян сообщил о споре с Россельхознадзором о статусе приюта. Ведомство настаивает на получении приютом статуса зоопарка, тем более, что в приюте содержание медведя запрещено. По словам Даллакяна, Росприроднадзор уже предупредил его о том, что это грозит штрафом в размере полмиллиона рублей.

Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян стал одним из пяти доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Челябинской области в ходе избирательной кампании. Всего в этот список вошли 198 человек.