В Нижнем Тагиле на лыжной базе нашли повешенным мужчину

Тело мужчины нашли на лыжной базе утром 4 мая (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижнем Тагиле на территории лыжной базы в микрорайоне Вагонка нашла повешенным 56-летнего мужчину. Тело во время пробежки обнаружил юноша, передает местный житель.

«Утром на лыжной базе, примерно в 1,5 км от самого здания базы был найден труп мужчины. На дереве его обнаружил молодой человек, который занимался пробежкой», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собеседника.

По данным канала, мужчину искали родные. Вечером 1 мая он ушел из дома, оставив дома ключи и телефон. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.