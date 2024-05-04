В Нижнем Тагиле на лыжной базе нашли повешенным мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Тело мужчины нашли на лыжной базе утром 4 мая (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на территории лыжной базы в микрорайоне Вагонка нашла повешенным 56-летнего мужчину. Тело во время пробежки обнаружил юноша, передает местный житель.

«Утром на лыжной базе, примерно в 1,5 км от самого здания базы был найден труп мужчины. На дереве его обнаружил молодой человек, который занимался пробежкой», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собеседника.

По данным канала, мужчину искали родные. Вечером 1 мая он ушел из дома, оставив дома ключи и телефон. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле на территории лыжной базы в микрорайоне Вагонка нашла повешенным 56-летнего мужчину. Тело во время пробежки обнаружил юноша, передает местный житель. «Утром на лыжной базе, примерно в 1,5 км от самого здания базы был найден труп мужчины. На дереве его обнаружил молодой человек, который занимался пробежкой», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собеседника. По данным канала, мужчину искали родные. Вечером 1 мая он ушел из дома, оставив дома ключи и телефон. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...