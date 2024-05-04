В Нижнем Тагиле на лыжной базе нашли повешенным мужчину

В Нижнем Тагиле на территории лыжной базы в микрорайоне Вагонка нашла повешенным 56-летнего мужчину. Тело во время пробежки обнаружил юноша, передает местный житель.
«Утром на лыжной базе, примерно в 1,5 км от самого здания базы был найден труп мужчины. На дереве его обнаружил молодой человек, который занимался пробежкой», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собеседника.
По данным канала, мужчину искали родные. Вечером 1 мая он ушел из дома, оставив дома ключи и телефон. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
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