Серовский тракт открыли для движения автобусов и грузовиков

04 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Ранее трассу закрыли из-за снежного наката Фото: Денис Моргунов © URA.RU Серовский тракт, закрытый утром 4 мая из-за снежного наката, открыли для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Региональная Госавтоинспекция сообщает о снятии ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта с 16:00 часов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме. Временные ограничения были введены на четырех трассах, несколько из них уже открыты. Однако было закрыто восемь направлений междугородних и пригородных маршрутов. Подробнее о перекрытиях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серовский тракт, закрытый утром 4 мая из-за снежного наката, открыли для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Региональная Госавтоинспекция сообщает о снятии ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта с 16:00 часов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме. Временные ограничения были введены на четырех трассах, несколько из них уже открыты. Однако было закрыто восемь направлений междугородних и пригородных маршрутов. Подробнее о перекрытиях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции агентства.