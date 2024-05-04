Серовский тракт открыли для движения автобусов и грузовиков

Серовский тракт, закрытый утром 4 мая из-за снежного наката, открыли для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«Региональная Госавтоинспекция сообщает о снятии ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта с 16:00 часов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.
Временные ограничения были введены на четырех трассах, несколько из них уже открыты. Однако было закрыто восемь направлений междугородних и пригородных маршрутов. Подробнее о перекрытиях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции агентства.
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