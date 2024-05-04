Серовский тракт открыли для движения автобусов и грузовиков

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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Ранее трассу закрыли из-за снежного наката Фото:

Серовский тракт, закрытый утром 4 мая из-за снежного наката, открыли для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Региональная Госавтоинспекция сообщает о снятии ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта с 16:00 часов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

Временные ограничения были введены на четырех трассах, несколько из них уже открыты. Однако было закрыто восемь направлений междугородних и пригородных маршрутов. Подробнее о перекрытиях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции агентства.

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Серовский тракт, закрытый утром 4 мая из-за снежного наката, открыли для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Региональная Госавтоинспекция сообщает о снятии ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта с 16:00 часов на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме. Временные ограничения были введены на четырех трассах, несколько из них уже открыты. Однако было закрыто восемь направлений междугородних и пригородных маршрутов. Подробнее о перекрытиях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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