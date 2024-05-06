Канадский тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру заговорил по-русски. Видео

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С переездом в Челябинск Бенуа Гру подтянет свой русский Фото:

Канадский тренер Бенуа Гру, возглавивший челябинский ХК «Трактор», заговорил по-русски. В видеопрезентации он под «Калинку-малинку» читает российские газеты и перекусывает блинами с творогом.

«Аргументы и факты», «народный лекарь», «селедка под шубой», «блины с творогом», «натуральная аптека», «сладкая клубника», «сковородка», «ремонт часов». Это еще не весь русский словарный запас тренера. Но с переездом в Челябинск он обещает повысить уровень владения языком.

В конце ролика тренер надевает бейсболку «Трактора» и произносит: «Traktor, lets’s do it» («Трактор, давай сделаем это). Тренера демонстрирует намерения повысить уровень команды.

Бенуа сменил на посту главного тренера Алексея Заварухина. Тому было предложено возглавить «Челмет». Ранее канадский специалист работал в фарм-клубе «Тампа Бэй».

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Канадский тренер Бенуа Гру, возглавивший челябинский ХК «Трактор», заговорил по-русски. В видеопрезентации он под «Калинку-малинку» читает российские газеты и перекусывает блинами с творогом. «Аргументы и факты», «народный лекарь», «селедка под шубой», «блины с творогом», «натуральная аптека», «сладкая клубника», «сковородка», «ремонт часов». Это еще не весь русский словарный запас тренера. Но с переездом в Челябинск он обещает повысить уровень владения языком. В конце ролика тренер надевает бейсболку «Трактора» и произносит: «Traktor, lets’s do it» («Трактор, давай сделаем это). Тренера демонстрирует намерения повысить уровень команды. Бенуа сменил на посту главного тренера Алексея Заварухина. Тому было предложено возглавить «Челмет». Ранее канадский специалист работал в фарм-клубе «Тампа Бэй».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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