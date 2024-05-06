Канадский тренер Бенуа Гру, возглавивший челябинский ХК «Трактор», заговорил по-русски. В видеопрезентации он под «Калинку-малинку» читает российские газеты и перекусывает блинами с творогом.
«Аргументы и факты», «народный лекарь», «селедка под шубой», «блины с творогом», «натуральная аптека», «сладкая клубника», «сковородка», «ремонт часов». Это еще не весь русский словарный запас тренера. Но с переездом в Челябинск он обещает повысить уровень владения языком.
В конце ролика тренер надевает бейсболку «Трактора» и произносит: «Traktor, lets’s do it» («Трактор, давай сделаем это). Тренера демонстрирует намерения повысить уровень команды.
Бенуа сменил на посту главного тренера Алексея Заварухина. Тому было предложено возглавить «Челмет». Ранее канадский специалист работал в фарм-клубе «Тампа Бэй».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!