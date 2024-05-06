Челябинские парламентарии провели экскурсию для чемпионов из детского дома. Фото

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Турнир по хоккею в валенках среди профсоюзов Челябинской области. Челябинск, хоккей в валенках
Ребята стали пятикратными чемпионами кубка заксобрания региона по хоккею в валенках (фото из архива) Фото:

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер и его заместитель Павел Киселев провели экскурсию по парламенту и ледовой арене «Трактор» для команды «Олимп» из Каслей. Ребята стали пятикратными чемпионами по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок законодательного собрания «Мы верим в каждого!».

«Ребята посетили ледовую арену „Трактор“, где познакомились с историей старейшей команды страны, увидели раритетные кубки, медали, ретро-форму, фотографии и все то, что недоступно глазам болельщиков во время официальных матчей, услышали увлекательные истории из жизни хоккеистов разных лет, узнали особенности организации хоккейных матчей и даже посмотрели тренировку хоккеистов. Детям подарили спортивные свитера с логотипом команды „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Затем спортсмены, которые пять раз за восемь лет становились чемпионами, посетили здание парламента. Там дети увидели зал заседаний и музей, познакомились с процессом законотворчества и узнали о работе депутатов.

Детям провели экскурсию по ледовой арене «Трактор»
Детям провели экскурсию по ледовой арене «Трактор»
Ребята побывали на тренировке
Ребята побывали на тренировке

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Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер и его заместитель Павел Киселев провели экскурсию по парламенту и ледовой арене «Трактор» для команды «Олимп» из Каслей. Ребята стали пятикратными чемпионами по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок законодательного собрания «Мы верим в каждого!». «Ребята посетили ледовую арену „Трактор“, где познакомились с историей старейшей команды страны, увидели раритетные кубки, медали, ретро-форму, фотографии и все то, что недоступно глазам болельщиков во время официальных матчей, услышали увлекательные истории из жизни хоккеистов разных лет, узнали особенности организации хоккейных матчей и даже посмотрели тренировку хоккеистов. Детям подарили спортивные свитера с логотипом команды „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Затем спортсмены, которые пять раз за восемь лет становились чемпионами, посетили здание парламента. Там дети увидели зал заседаний и музей, познакомились с процессом законотворчества и узнали о работе депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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