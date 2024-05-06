Челябинские парламентарии провели экскурсию для чемпионов из детского дома. Фото

06 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Ребята стали пятикратными чемпионами кубка заксобрания региона по хоккею в валенках (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер и его заместитель Павел Киселев провели экскурсию по парламенту и ледовой арене «Трактор» для команды «Олимп» из Каслей. Ребята стали пятикратными чемпионами по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок законодательного собрания «Мы верим в каждого!». «Ребята посетили ледовую арену „Трактор“, где познакомились с историей старейшей команды страны, увидели раритетные кубки, медали, ретро-форму, фотографии и все то, что недоступно глазам болельщиков во время официальных матчей, услышали увлекательные истории из жизни хоккеистов разных лет, узнали особенности организации хоккейных матчей и даже посмотрели тренировку хоккеистов. Детям подарили спортивные свитера с логотипом команды „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Затем спортсмены, которые пять раз за восемь лет становились чемпионами, посетили здание парламента. Там дети увидели зал заседаний и музей, познакомились с процессом законотворчества и узнали о работе депутатов. Детям провели экскурсию по ледовой арене «Трактор» Официальный сайт законодательного собрания Челябинской области Ребята побывали на тренировке Официальный сайт законодательного собрания Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер и его заместитель Павел Киселев провели экскурсию по парламенту и ледовой арене «Трактор» для команды «Олимп» из Каслей. Ребята стали пятикратными чемпионами по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок законодательного собрания «Мы верим в каждого!». «Ребята посетили ледовую арену „Трактор“, где познакомились с историей старейшей команды страны, увидели раритетные кубки, медали, ретро-форму, фотографии и все то, что недоступно глазам болельщиков во время официальных матчей, услышали увлекательные истории из жизни хоккеистов разных лет, узнали особенности организации хоккейных матчей и даже посмотрели тренировку хоккеистов. Детям подарили спортивные свитера с логотипом команды „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Затем спортсмены, которые пять раз за восемь лет становились чемпионами, посетили здание парламента. Там дети увидели зал заседаний и музей, познакомились с процессом законотворчества и узнали о работе депутатов.