Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер и его заместитель Павел Киселев провели экскурсию по парламенту и ледовой арене «Трактор» для команды «Олимп» из Каслей. Ребята стали пятикратными чемпионами по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок законодательного собрания «Мы верим в каждого!».
«Ребята посетили ледовую арену „Трактор“, где познакомились с историей старейшей команды страны, увидели раритетные кубки, медали, ретро-форму, фотографии и все то, что недоступно глазам болельщиков во время официальных матчей, услышали увлекательные истории из жизни хоккеистов разных лет, узнали особенности организации хоккейных матчей и даже посмотрели тренировку хоккеистов. Детям подарили спортивные свитера с логотипом команды „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Затем спортсмены, которые пять раз за восемь лет становились чемпионами, посетили здание парламента. Там дети увидели зал заседаний и музей, познакомились с процессом законотворчества и узнали о работе депутатов.
Детям провели экскурсию по ледовой арене «Трактор»
Официальный сайт законодательного собрания Челябинской области
Ребята побывали на тренировке
Официальный сайт законодательного собрания Челябинской области
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Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер и его заместитель Павел Киселев провели экскурсию по парламенту и ледовой арене «Трактор» для команды «Олимп» из Каслей. Ребята стали пятикратными чемпионами по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов на кубок законодательного собрания «Мы верим в каждого!». «Ребята посетили ледовую арену „Трактор“, где познакомились с историей старейшей команды страны, увидели раритетные кубки, медали, ретро-форму, фотографии и все то, что недоступно глазам болельщиков во время официальных матчей, услышали увлекательные истории из жизни хоккеистов разных лет, узнали особенности организации хоккейных матчей и даже посмотрели тренировку хоккеистов. Детям подарили спортивные свитера с логотипом команды „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Затем спортсмены, которые пять раз за восемь лет становились чемпионами, посетили здание парламента. Там дети увидели зал заседаний и музей, познакомились с процессом законотворчества и узнали о работе депутатов.