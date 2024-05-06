В России выпустили iPhone к 9 Мая за 519 тысяч рублей

06 мая 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Эксклюзивный iPhone 15 Pro к Дню Победы стоит от 519 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU К 9 Мая в России компания Caviar выпустила эксклюзивную модель iPhone 15 Pro. Его цена начинается от 519 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный производитель телефона. «Компания Caviar представила эксклюзивную версию iPhone 15 Pro, посвященную Дню Победы», — передает сайт производителя. Цена комплекта стартует от 519 тысяч рублей за iPhone 15 Pro Победа с памятью в 128 гигабайт. Комплект состоит из телефона, к которому прилагается особенный футляр со встроенным дисплеем. При распаковке он будет воспроизводить патриотическое видео, а при открытии коробки будет звучать композиция «День Победы». Сам футляр телефона украшен ювелирной эмалью в цветах георгиевской ленты, также на нем размещен барельеф пятиконечной звезды, сделанный из авиационного титана. Дизайн футляра дополнен панно из телячьей кожи красного цвета, это является символом энергии и силы в культуре России. Генеральный директор Caviar Сергей Китов отметил, что компания отдает дань уважения героям Великой Отечественной войны, Дню Победы и участникам боевых действий, которые проходят на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 9 Мая в России компания Caviar выпустила эксклюзивную модель iPhone 15 Pro. Его цена начинается от 519 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный производитель телефона. «Компания Caviar представила эксклюзивную версию iPhone 15 Pro, посвященную Дню Победы», — передает сайт производителя. Цена комплекта стартует от 519 тысяч рублей за iPhone 15 Pro Победа с памятью в 128 гигабайт. Комплект состоит из телефона, к которому прилагается особенный футляр со встроенным дисплеем. При распаковке он будет воспроизводить патриотическое видео, а при открытии коробки будет звучать композиция «День Победы». Сам футляр телефона украшен ювелирной эмалью в цветах георгиевской ленты, также на нем размещен барельеф пятиконечной звезды, сделанный из авиационного титана. Дизайн футляра дополнен панно из телячьей кожи красного цвета, это является символом энергии и силы в культуре России. Генеральный директор Caviar Сергей Китов отметил, что компания отдает дань уважения героям Великой Отечественной войны, Дню Победы и участникам боевых действий, которые проходят на данный момент.