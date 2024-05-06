Путин наградил чиновницу, спасшую 300-летие Екатеринбурга

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Первое заседание восьмого созыва ЕГД. Екатеринбург, фадеева марина
Марина Фадеева считается самым доверенным замом главы города Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой вице-мэра Екатеринбурга Марину Фадееву. По данным URA.RU, поводом для представления ее к награде послужило активное участие в подготовке и организации празднования 300-летия Екатеринбурга в августе 2023 года. Фадеева была неформальным руководителем оргкомитета.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Фадееву Марину Сергеевну», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации.

URA.RU сообщало, что в начале 2023-го мэр Алексей Орлов был недоволен, как его команда подходит к событию года: было непонятно, кто и за что отвечает (обычное для бюрократии перекладывание ответственности), развлекательная программа явно уступала пермской (там тоже отмечали 300-летие), адекватные решения не предлагались. По этой причине Орлов и доверил организацию процесса Фадеевой — управделами администрации. Участники совещаний, которые она собирала еженедельно, удивлялись: каждое заканчивалось чем-то конкретным. Так программа Екатеринбурга стала конкурентоспособной, а сами мероприятия прошли с известными именами и без сбоев. Хоть и считается, что по отдельным пунктам Пермь Екатеринбург переиграла.

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Президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой вице-мэра Екатеринбурга Марину Фадееву. По данным URA.RU, поводом для представления ее к награде послужило активное участие в подготовке и организации празднования 300-летия Екатеринбурга в августе 2023 года. Фадеева была неформальным руководителем оргкомитета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Фадееву Марину Сергеевну», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации. URA.RU сообщало, что в начале 2023-го мэр Алексей Орлов был недоволен, как его команда подходит к событию года: было непонятно, кто и за что отвечает (обычное для бюрократии перекладывание ответственности), развлекательная программа явно уступала пермской (там тоже отмечали 300-летие), адекватные решения не предлагались. По этой причине Орлов и доверил организацию процесса Фадеевой — управделами администрации. Участники совещаний, которые она собирала еженедельно, удивлялись: каждое заканчивалось чем-то конкретным. Так программа Екатеринбурга стала конкурентоспособной, а сами мероприятия прошли с известными именами и без сбоев. Хоть и считается, что по отдельным пунктам Пермь Екатеринбург переиграла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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