Путин наградил чиновницу, спасшую 300-летие Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой вице-мэра Екатеринбурга Марину Фадееву. По данным URA.RU, поводом для представления ее к награде послужило активное участие в подготовке и организации празднования 300-летия Екатеринбурга в августе 2023 года. Фадеева была неформальным руководителем оргкомитета.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Фадееву Марину Сергеевну», — говорится в указе. Он опубликован на портале правовой информации.
URA.RU сообщало, что в начале 2023-го мэр Алексей Орлов был недоволен, как его команда подходит к событию года: было непонятно, кто и за что отвечает (обычное для бюрократии перекладывание ответственности), развлекательная программа явно уступала пермской (там тоже отмечали 300-летие), адекватные решения не предлагались. По этой причине Орлов и доверил организацию процесса Фадеевой — управделами администрации. Участники совещаний, которые она собирала еженедельно, удивлялись: каждое заканчивалось чем-то конкретным. Так программа Екатеринбурга стала конкурентоспособной, а сами мероприятия прошли с известными именами и без сбоев. Хоть и считается, что по отдельным пунктам Пермь Екатеринбург переиграла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!