Министр цифрового развития РФ отказался комментировать возможность членства в новом правительстве

Шадаев отказался комментировать возможность членства в новом правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, шадаев максут
У министра цифрового развития спросили, рассчитывает ли он войти в новый кабинет министров Фото:

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев не стал раскрывать свое членство в новом составе российского Правительства. Свой комментарий он дал ТАСС на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

«Мы это не комментируем», — сказал Шадаев. Информацию передает ТАСС.

На вопрос о членстве в Правительстве ответил и помощник президента России Владимир Мединский. Он ответил, что пока ничего неизвестно.

Сегодня ожидается отставка Правительства. URA.RU проводит онлайн-трансляцию инаугурации президента Владимира Путина.

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев не стал раскрывать свое членство в новом составе российского Правительства. Свой комментарий он дал ТАСС на инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Мы это не комментируем», — сказал Шадаев. Информацию передает ТАСС. На вопрос о членстве в Правительстве ответил и помощник президента России Владимир Мединский. Он ответил, что пока ничего неизвестно. Сегодня ожидается отставка Правительства. URA.RU проводит онлайн-трансляцию инаугурации президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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