Министр цифрового развития РФ отказался комментировать возможность членства в новом правительстве

Шадаев отказался комментировать возможность членства в новом правительстве

07 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

У министра цифрового развития спросили, рассчитывает ли он войти в новый кабинет министров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев не стал раскрывать свое членство в новом составе российского Правительства. Свой комментарий он дал ТАСС на инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Мы это не комментируем», — сказал Шадаев. Информацию передает ТАСС. На вопрос о членстве в Правительстве ответил и помощник президента России Владимир Мединский. Он ответил, что пока ничего неизвестно. Сегодня ожидается отставка Правительства. URA.RU проводит онлайн-трансляцию инаугурации президента Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев не стал раскрывать свое членство в новом составе российского Правительства. Свой комментарий он дал ТАСС на инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Мы это не комментируем», — сказал Шадаев. Информацию передает ТАСС. На вопрос о членстве в Правительстве ответил и помощник президента России Владимир Мединский. Он ответил, что пока ничего неизвестно. Сегодня ожидается отставка Правительства. URA.RU проводит онлайн-трансляцию инаугурации президента Владимира Путина.