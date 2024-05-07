Министр цифрового развития РФ отказался комментировать возможность членства в новом правительстве

У министра цифрового развития спросили, рассчитывает ли он войти в новый кабинет министров
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев не стал раскрывать свое членство в новом составе российского Правительства. Свой комментарий он дал ТАСС на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
«Мы это не комментируем», — сказал Шадаев. Информацию передает ТАСС.
На вопрос о членстве в Правительстве ответил и помощник президента России Владимир Мединский. Он ответил, что пока ничего неизвестно.
Сегодня ожидается отставка Правительства. URA.RU проводит онлайн-трансляцию инаугурации президента Владимира Путина.
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