Мединский заявил, что ждет решения руководства о его дальнейшей работе

07 мая 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Владимир Мединский заявил, что сделает так, как скажет руководство Фото: Роман Наумов © URA.RU Помощник президента России Владимир Мединский не знает о планах его дальнейшей работы. Он ждет решения руководства. «Пока ничего не говорили», — сказал Мединский ТАСС. Он добавил, что сделает так, как скажет руководство. Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая, так прописано в законе. О том, как будет меняться правительство России по новым правилам — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента России Владимир Мединский не знает о планах его дальнейшей работы. Он ждет решения руководства. «Пока ничего не говорили», — сказал Мединский ТАСС. Он добавил, что сделает так, как скажет руководство. Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая, так прописано в законе. О том, как будет меняться правительство России по новым правилам — в материале URA.RU.