Мединский заявил, что ждет решения руководства о его дальнейшей работе

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4-й съезд общества "Знание". Москва, мединский владимир
Владимир Мединский заявил, что сделает так, как скажет руководство Фото:

Помощник президента России Владимир Мединский не знает о планах его дальнейшей работы. Он ждет решения руководства.

«Пока ничего не говорили», — сказал Мединский ТАСС. Он добавил, что сделает так, как скажет руководство.

Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая, так прописано в законе. О том, как будет меняться правительство России по новым правилам — в материале URA.RU.

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Помощник президента России Владимир Мединский не знает о планах его дальнейшей работы. Он ждет решения руководства. «Пока ничего не говорили», — сказал Мединский ТАСС. Он добавил, что сделает так, как скажет руководство. Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая, так прописано в законе. О том, как будет меняться правительство России по новым правилам — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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