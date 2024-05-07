Мединский заявил, что ждет решения руководства о его дальнейшей работе

Владимир Мединский заявил, что сделает так, как скажет руководство
Помощник президента России Владимир Мединский не знает о планах его дальнейшей работы. Он ждет решения руководства.
«Пока ничего не говорили», — сказал Мединский ТАСС. Он добавил, что сделает так, как скажет руководство.
Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая, так прописано в законе. О том, как будет меняться правительство России по новым правилам — в материале URA.RU.
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