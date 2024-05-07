С администрацией крупнейшего торгового центра города закрытие магазинов не связано
Из ТЦ «Гринвич» съезжают сразу два итальянских магазина женского белья — Calzedonia и Intimissimi. Фотографией, свидетельствующей об активной подготовке к освобождению торговых площадей, с URA.RU поделился читатель.
«Они [магазины] сейчас решают свои юридические вопросы», — рассказал знакомый с ситуацией собеседник. Информация о закрытии магазинов появилась еще в конце апреля. При этом в других торговых центрах города Calzedonia и Intimissimi по-прежнему работают.
В магазинах сейчас стоят коробки
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