Из «Гринвича» съезжают итальянские магазины женского белья. Фото

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ТЦ "Гринвич" во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, торговый центр, покупки, тц, шопинг, магазин
С администрацией крупнейшего торгового центра города закрытие магазинов не связано Фото:

Из ТЦ «Гринвич» съезжают сразу два итальянских магазина женского белья — Calzedonia и Intimissimi. Фотографией, свидетельствующей об активной подготовке к освобождению торговых площадей, с URA.RU поделился читатель.

«Они [магазины] сейчас решают свои юридические вопросы», — рассказал знакомый с ситуацией собеседник. Информация о закрытии магазинов появилась еще в конце апреля. При этом в других торговых центрах города Calzedonia и Intimissimi по-прежнему работают.

В магазинах сейчас стоят коробки
В магазинах сейчас стоят коробки
Фото:

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Из ТЦ «Гринвич» съезжают сразу два итальянских магазина женского белья — Calzedonia и Intimissimi. Фотографией, свидетельствующей об активной подготовке к освобождению торговых площадей, с URA.RU поделился читатель. «Они [магазины] сейчас решают свои юридические вопросы», — рассказал знакомый с ситуацией собеседник. Информация о закрытии магазинов появилась еще в конце апреля. При этом в других торговых центрах города Calzedonia и Intimissimi по-прежнему работают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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