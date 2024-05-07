В Челябинской области возрос спрос на сотрудников, работающих с клиентами

В Челябинской области в топ востребованных специалистов вышли менеджеры по работе с клиентами. К такому выводы пришли эксперты «Авито Работа», изучив рынок специалистов связи.
«За I квартал 2024 года профессия менеджера по работе с клиентами стала самой востребованной среди специалистов связи в Челябинске. По сравнению с первым кварталом 2023 года работодатели стали предлагать новым специалистам на 15% больше. За первый квартал текущего года средние зарплатные предложения составили 37 646 рубля в месяц при полной занятости», — отметили в пресс-службе.
В топ профессий с самым высоким приростом числа вакансий за год также вошли инженеры, электромонтажники и техники. На одного специалиста приходится более трех вакансий, что является следствием рекордно низкого показателя безработицы в стране. Эксперты подчеркивают, что в отрасли связи, как и на рынке в целом, ощущается большой дефицит рабочих специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!