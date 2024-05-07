07 мая 2024

В Челябинской области возрос спрос на сотрудников, работающих с клиентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Менеджеры по работе с клиентами популярна на рынке интернета и телекоммуникаций Фото:

В Челябинской области в топ востребованных специалистов вышли менеджеры по работе с клиентами. К такому выводы пришли эксперты «Авито Работа», изучив рынок специалистов связи.

«За I квартал 2024 года профессия менеджера по работе с клиентами стала самой востребованной среди специалистов связи в Челябинске. По сравнению с первым кварталом 2023 года работодатели стали предлагать новым специалистам на 15% больше. За первый квартал текущего года средние зарплатные предложения составили 37 646 рубля в месяц при полной занятости», — отметили в пресс-службе.

В топ профессий с самым высоким приростом числа вакансий за год также вошли инженеры, электромонтажники и техники. На одного специалиста приходится более трех вакансий, что является следствием рекордно низкого показателя безработицы в стране. Эксперты подчеркивают, что в отрасли связи, как и на рынке в целом, ощущается большой дефицит рабочих специалистов.

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В Челябинской области в топ востребованных специалистов вышли менеджеры по работе с клиентами. К такому выводы пришли эксперты «Авито Работа», изучив рынок специалистов связи. «За I квартал 2024 года профессия менеджера по работе с клиентами стала самой востребованной среди специалистов связи в Челябинске. По сравнению с первым кварталом 2023 года работодатели стали предлагать новым специалистам на 15% больше. За первый квартал текущего года средние зарплатные предложения составили 37 646 рубля в месяц при полной занятости», — отметили в пресс-службе. В топ профессий с самым высоким приростом числа вакансий за год также вошли инженеры, электромонтажники и техники. На одного специалиста приходится более трех вакансий, что является следствием рекордно низкого показателя безработицы в стране. Эксперты подчеркивают, что в отрасли связи, как и на рынке в целом, ощущается большой дефицит рабочих специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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