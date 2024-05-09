В Челябинске на классическую свадьбу летом 2024 года придется потратить порядка 461 тысячи рублей. Сколько в среднем средств уйдет на каждую статью расходов при расчете на 50 гостей — рассказывает URA.RU.
Сборы жениха и невесты
На сборы невесты уйдет в среднем 47 900 рублей. При этом цены на свадебные платья начинаются от семи тысяч рублей и могут доходить до сотен тысяч. В популярных магазинах Челябинска можно рассчитывать на траты в размере 21 тысячи рублей. Туфли обойдутся в 3980 рублей, фата — в 1300 рублей, а макияж и прическа — в 3 400 рублей.
За букет невесты челябинские флористы просят около 3480 рублей. Комплект свадебного белья с подвязкой будет стоить минимум 2 300 рублей, а в среднем— 4 900 рублей. Классическое золотое кольцо обойдется в 9 500 рублей.
За образ жениха придется выложить 35 тысяч рублей. В среднем за костюм-тройку придется отдать 17 700 рублей, за рубашку — три тысячи рублей, за туфли — 3450 рублей. Галстук обойдется в 961 рубль, бутоньерка — в 422 рубля. Стоимость кольца составит те же 9 500 рублей.
Регистрация брака и выездная церемония
Госпошлина в ЗАГС составит 350 рублей. Эта же цена действует на торжественную часть без дополнительных услуг. Для желающих провести выездную регистрацию в среднем стоимость декорирования арки составит 6 000 рублей, а услуга проведения церемонии — 6 800 рублей. Пригласительные и мелкий декор обойдутся в 7 000 рублей. Фуршет на большинстве площадок учитывается вместе с банкетным меню. Общая сумма затрат на церемонию составит порядка 20 150 рублей.
Банкет и развлекательная программа
Банкет и развлекательная программа в среднем обойдутся в 267 500 рублей. Стоимость аренды площадки и блюд составит порядка 175 тысяч рублей. Большинство заведений в эту стоимость включают обслуживание, фуршет и безалкогольные напитки. За оформление зала придется выложить еще порядка 35 тысяч рублей, а за план рассадки и гостевые карточки — 3 400 рублей.
Ведущий с диджеем в среднем возьмет за работу 28 500 рублей, еще порядка десяти тысяч рублей следует заложить на призы для конкурсов. Итоговая сумма за работу тамады и призы может доходить до 100 тысяч рублей и выше. Для соблюдения традиции с караваем придется потратить еще 600 рублей, а на салют — минимум 15 тысяч рублей.
Свадебный торт и алкогольные напитки
Согласно подсчетам свадебных организаторов, на 50 гостей стоит заказывать торт весом около 6-7 килограммов. При средней стоимости килограмма в 1850 рублей десерт в классическом оформлении обойдется в 12 100 рублей.
По подсчетам заведений, закуп на 50 гостей составит десять литров крепкого спиртного, 18 литров средней крепости и 28 литров игристых напитков. Средние траты на спиртное при таком объеме составят 38 700 рублей.
Фотосессия и видеосъемка
Шестичасовая работа фотографа и видеографа обойдется в 40 тысяч рублей. Средняя стоимость часа работы свадебного фотографа в Челябинске составила три тысячи рублей или 19 тысяч рублей за праздник. Услуги видеографа обойдутся в 3500 рублей или 21 тысячу за праздник.
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