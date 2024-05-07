Бастрыкин вмешался в скандал из-за памятника защитникам Отечества в ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки жалоб жителей Нефтеюганска на ненадлежащее содержание памятника защитникам Отечества. Об этом сообщает tg-канал «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает telegram-канал. Ход проверки контролирует центральный аппарат СК.
Ранее жители Нефтеюганска пожаловались в Следственный комитет на мэрию Нефтеюганска из-за состояния памятника «Верным сынам Отечества», В соцсетях они рассказали, что у него разрушена гранитная облицовка и требуется реставрация.
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