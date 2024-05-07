07 мая 2024

Бастрыкин вмешался в скандал из-за памятника защитникам Отечества в ХМАО

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по жалобам жителей на состояние памятника защитникам Отечества Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки жалоб жителей Нефтеюганска на ненадлежащее содержание памятника защитникам Отечества. Об этом сообщает tg-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает telegram-канал. Ход проверки контролирует центральный аппарат СК.

Ранее жители Нефтеюганска пожаловались в Следственный комитет на мэрию Нефтеюганска из-за состояния памятника «Верным сынам Отечества», В соцсетях они рассказали, что у него разрушена гранитная облицовка и требуется реставрация.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки жалоб жителей Нефтеюганска на ненадлежащее содержание памятника защитникам Отечества. Об этом сообщает tg-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает telegram-канал. Ход проверки контролирует центральный аппарат СК. Ранее жители Нефтеюганска пожаловались в Следственный комитет на мэрию Нефтеюганска из-за состояния памятника «Верным сынам Отечества», В соцсетях они рассказали, что у него разрушена гранитная облицовка и требуется реставрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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