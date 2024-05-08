В скейт-парке RCC Extreme пройдет «Кубок города Екатеринбурга»

Скейт-парк открылся в июле 2022 года, тогда на площадке выступили блогер Эльдар Джарахов, рэперы ST и Feduk Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 12 мая пройдет открытие нового сезона крупнейшего скейт-парка на Урале. В честь этого возле «Уральца» на «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme» соберутся спортсмены-экстремалы, в прошлом году среди них даже был 69-летний райдер. Для гостей фестиваля планируются свои развлечения, рассказали URA.RU организаторы.

«Навыки в дисциплинах „самокат стрит“, „самокат парк“, „ВМХ стрит“, „ВМХ парк“ и „скейтборд стрит“ смогут показать все желающие от 6 лет: главное условие участия — наличие шлема», — рассказали организаторы. Болельщики смогут попробовать себя в граффити, балансборд-зоне, сфотографироваться в специальной зоне и поесть на фудкорте.

На площадке RCC Extreme ведь день будут работать профессиональный DJ и ведущие. Организаторы также пригласили художников-кастомайзеров, которые в режиме реального времени будут превращать одежду и аксессуары в уникальные изделия.

Организаторы обещают насыщенную программу на площадке в течение этого сезона. Известно, что на RCC Extreme пройдут бесплатные мастер-классы от ведущих уральских и российских спортсменов и концерты.

В прошлом году кубок города прошел в середине июня. Одним из ярких участников стал 69-летний пенсионер Анатолий. Как рассказал URA.RU мужчина, его коллега увлекался экстремальным видом спорта, а он проникся вслед.