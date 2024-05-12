12 мая 2024

В Нытве Пермского края водитель «Буханки» врезался в магазин «Красное и белое». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, проход запрещен, проезд запрещен, уазик, буханка, уаз буханка, вырубка деревьев, валка леса
УАЗ заблокировал двери магазина (архивное фото) Фото:

В городе Нытва Пермского края водитель микроавтобуса УАЗ врезался в крыльцо алкомаркета «Красное и белое». По словам, очевидцев, которые публикуют фото в соцсетях, никто из пешеходов не пострадал.

«Нытва, центр. УАЗ влетел в стену магазина КБ. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. Хорошо, что ему на тротуаре никто не попался», — пишет автор поста в паблике «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте».

«Арт-объект „Минута до закрытия“», — комментируют пользователи фотографии. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.

Машина заблокировала вход в магазин
Машина заблокировала вход в магазин
Фото:

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В городе Нытва Пермского края водитель микроавтобуса УАЗ врезался в крыльцо алкомаркета «Красное и белое». По словам, очевидцев, которые публикуют фото в соцсетях, никто из пешеходов не пострадал. «Нытва, центр. УАЗ влетел в стену магазина КБ. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. Хорошо, что ему на тротуаре никто не попался», — пишет автор поста в паблике «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте». «Арт-объект „Минута до закрытия“», — комментируют пользователи фотографии. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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