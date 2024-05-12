УАЗ заблокировал двери магазина (архивное фото)
В городе Нытва Пермского края водитель микроавтобуса УАЗ врезался в крыльцо алкомаркета «Красное и белое». По словам, очевидцев, которые публикуют фото в соцсетях, никто из пешеходов не пострадал.
«Нытва, центр. УАЗ влетел в стену магазина КБ. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян. Хорошо, что ему на тротуаре никто не попался», — пишет автор поста в паблике «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте».
«Арт-объект „Минута до закрытия“», — комментируют пользователи фотографии. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
Машина заблокировала вход в магазин
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