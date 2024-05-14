ЕР начала индивидуальные собеседования с лидерами праймериз в гордуму Челябинска

14 мая 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Партийное руководство изучает планы проведения кампаний фаворитов праймериз в гордуму Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В реготделении «Единой России» в рамках предстоящих выборов в гордуму начали проводить собеседования с лидерами предварительного голосования. Об этом сообщил URA.RU 14 мая источник в партийных кругах. «Каждого из 25 фаворитов вызывают для индивидуального собеседования. На нем речь идет о плане кампании, ее бюджете и источниках финансирования, работе штаба и политтехнологов», — пояснил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Прием документов на праймериз закончился 8 мая. Победители пока официально не объявлены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реготделении «Единой России» в рамках предстоящих выборов в гордуму начали проводить собеседования с лидерами предварительного голосования. Об этом сообщил URA.RU 14 мая источник в партийных кругах. «Каждого из 25 фаворитов вызывают для индивидуального собеседования. На нем речь идет о плане кампании, ее бюджете и источниках финансирования, работе штаба и политтехнологов», — пояснил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Прием документов на праймериз закончился 8 мая. Победители пока официально не объявлены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих выборах.