ЕР начала индивидуальные собеседования с лидерами праймериз в гордуму Челябинска

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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, пакет, единая россия
Партийное руководство изучает планы проведения кампаний фаворитов праймериз в гордуму Челябинска Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

В реготделении «Единой России» в рамках предстоящих выборов в гордуму начали проводить собеседования с лидерами предварительного голосования. Об этом сообщил URA.RU 14 мая источник в партийных кругах.

«Каждого из 25 фаворитов вызывают для индивидуального собеседования. На нем речь идет о плане кампании, ее бюджете и источниках финансирования, работе штаба и политтехнологов», — пояснил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев.

Прием документов на праймериз закончился 8 мая. Победители пока официально не объявлены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих выборах.

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В реготделении «Единой России» в рамках предстоящих выборов в гордуму начали проводить собеседования с лидерами предварительного голосования. Об этом сообщил URA.RU 14 мая источник в партийных кругах. «Каждого из 25 фаворитов вызывают для индивидуального собеседования. На нем речь идет о плане кампании, ее бюджете и источниках финансирования, работе штаба и политтехнологов», — пояснил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Прием документов на праймериз закончился 8 мая. Победители пока официально не объявлены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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