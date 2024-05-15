Екатеринбуржцев испугали тесты для четвероклассников в элитной гимназии

Гимназия №9 славится качеством образования Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцы пожаловались на слишком сложные задания для школьников, желающих поступить в элитную гимназию №9. Родители заявили URA.RU, что и сами не смогли ответить на многие вопросы, которые рассчитаны на четвероклассников. Агентство предлагает читателям рассудить, по зубам ли ребятам 11-12 лет тесты, предложенные в школе.

«Мы подали документы в „девятку“, полгода проходили там курсы, а недавно нам выдали материалы для вступительных испытаний. Мы в них глянули и поразились: на многие задания даже мы, взрослые, не знаем ответов, а каково же ребенку?» — рассказал отец мальчика, который готовится к поступлению в гимназию.

Вступительные тесты подразделяются по трем направлениям: математика (12 заданий), русский язык (15 заданий включая сочинение и диктант) и комплексная работа (23 задания). На выполнение тестов по каждому направлению дается 90 минут. По результатам ответов высчитывается средний проходной балл.

«Леша нашел на 13 грибов больше, чем Миша. Зато среди Лешиных грибов третья часть оказалась червивыми, а среди Мишиных только пятая часть грибов была червивой. Сколько червивых грибов нашел Миша, если среди найденных Лешей таких было 36?» — так выглядит одно из заданий по математике.

«Потом Степка свиснул собаку и хотел ее приспасобить для ношения тяжестей. Но из этого ничего невышло. И мы не ожидали, что Тузик воспользуеться нашим раздумьем и сьест все сало», — в этом задании по русскому языку ученику предлагается найти и исправить орфографические ошибки.

«Обучение в нашей гимназии начинается с 5-го класса, начальной школы у нас нет. Все дети зачисляются из школ Екатеринбурга по итогам индивидуального отбора, у всех равные стартовые возможности. Они участвуют в индивидуальном отборе в виде трех конкурсных испытаний. Эти задания составлены на основе курса начальной школы, в соответствии с уровнем знаний, которыми должен обладать четвероклассник», — пояснили в администрации гимназии.

Там добавили, что тесты разработали квалифицированные педагоги «девятки». Нынче в гимназию идет набор четырех 5-х классов из 24 человек. Однако уже сейчас желающих учиться в элитном учреждении намного больше, чем мест. «Конкурс есть», — отметили в школе.

Это задание не только развивает математические способности, но и практичность с экономичностью Фото: скрин с демонстрационной версии материалов для поступления в гимназию №9

Это задание уже из русского языка Фото: скрин с демонстрационной версии материалов для поступления в гимназию №9

Несмотря на сложность при поступлении, желающих учиться в «девятке» всегда много Фото: скрин с демонстрационной версии материалов для поступления в гимназию №9