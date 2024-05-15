Екатеринбургские лаборатории задерживают результаты анализов

Медицинские лаборатории Екатеринбурга столкнулись с нехваткой реагентов для проведения анализов из-за увеличения сроков ввоза расходных материалов в страну и их последующей доставки в регион. Задержки в поставках приводят к увеличению времени ожидания результатов анализов для пациентов, сообщил источник URA.RU.
"Удлинение цепочки поставок оказывает влияние на оперативность диагностики и способность медицинских лабораторий оказывать своевременную помощь. В Екатеринбурге периодически возникает дефицит с реагентами. Чаще всего это связано с прекурсорами для проведения аллергопроб", — поделился собеседник агентства.
Заместитель заведующего лабораторией по проектам и контролю качества ИНВИТРО-Урал Филипп Шубин заявил URA.RU о том, что ситуация с поставками реагентов в лаборатории по Свердловской области стабильная. "Бывают задержки по единичным тестам, и этот вопрос решается оперативной сменой производителя реагентов, что не сказывается на сроках готовности результатов или доступности тестов. Весь пул тестов выполняется в обычном режиме", — отметил он. В региональном минздраве сообщили, что все вопросы, связанные с поставкой реагентов, решаются в рабочем порядке.
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