В открытии парада принял участие Денис Чернятьев (по середине в сером пиджаке) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 мая прошел первый парад дорожно-коммунальной техники, созданной предприятиями региона. Главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев назвал мероприятие уникальным, передает корреспондент URA.RU.

«Уникальное мероприятие — первый парад дорожно-коммунальной техники, выпущенной на наших заводах. Не случайно парад проводится в Челябинской области, поскольку у нас действительно создан уникальный кластер машиностроения», — заявил на открытии выставки и парада Чернятьев.

Организатором при поддержке правительства региона и мэрии выступил ФКУ Упрдор «Южный Урал». Вице-губернатор Андрей Фалейчик назвал Челябинскую область флагманом машиностроения, напомнив о продолжении проекта «Дорожный рывок». Он считает, что работы было бы сложно выполнить без современной техники региона. Глава управления Владимир Муравьев отметил, что челябинские производители помогают в выполнении дорожных задач, поставленных президентом. Он поблагодарил создателей, конструкторов и рабочих местных заводов.

«Для того, чтобы отрасль развивалась, необходима качественная техника. В нашем регионе есть много производителей, которые делают потрясающие современные образцы», — заявил Муравьев.

О том, что индустрия дорожной техники непрерывно обновляется, URA.RU сообщил представитель компании «Политранс». Он подчеркнул, что производство переходит на другое оборудование с применением робототехники и передовых программных обеспечений. При этом модели полуприцепов могут обновляться по мере поступления пожеланий клиентов, эксплуатирующих их машины. На параде «Политранс» представила универсальную круглогодичную модель для обычной дорожной техники и комбайнов.

Посетителей также привлек розовый илосос от Челябинского машиностроительного завода (ЧМЗ) и дорожный кран на бортовом автомобиле от Уральского завода спецтехники (УЗС). В числе экземпляров — миниатюрные тракторы «Уралец», кран «Челябинец» и около 20 единиц иных экспонатов. Гостям предлагали фото внутри автомобилей и на составных частях техники.

Денис Чернятьев побывал в кабине трактора «Уралец» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Муравьев, Денис Чернятьев и Андрей Фалейчик (слева направо) поблагодарили создателей челябинской дорожной техники за качество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетителям представили более 20 экземпляров дорожной техники, включая розовый илосос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр общественной безопасности региона Светлана Костина отметила качество дорог и призвала водителей соблюдать правила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетителям предлагают делать фотографии и взаимодействовать с техникой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU