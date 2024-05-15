В Екатеринбурге полыхает деревянный дом. Фото, видео

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По предварительной информации при пожаре никто не пострадал (архивное фото)
По предварительной информации при пожаре никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 15 мая загорелся деревянный дом на улице Татищева, 125. Пожар распространился на площадь 120 квадратных метров, об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«19:58 поступило сообщение о пожаре по адресу Татищева, 125. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На данный момент производится проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями пожара. По предварительной информации, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров
Площадь пожара составила 120 квадратных метров
Фото:
Пожарные ликвидируют последствия пожара
Пожарные ликвидируют последствия пожара
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 15 мая загорелся деревянный дом на улице Татищева, 125. Пожар распространился на площадь 120 квадратных метров, об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области. «19:58 поступило сообщение о пожаре по адресу Татищева, 125. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На данный момент производится проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве. Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями пожара. По предварительной информации, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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