По предварительной информации при пожаре никто не пострадал (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 15 мая загорелся деревянный дом на улице Татищева, 125. Пожар распространился на площадь 120 квадратных метров, об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«19:58 поступило сообщение о пожаре по адресу Татищева, 125. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На данный момент производится проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями пожара. По предварительной информации, никто не пострадал.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров
Пожарные ликвидируют последствия пожара
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