15 мая 2024

Екатеринбурженка на два месяца лишила воды жителей многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
В квартире женщины было повреждено водоснабжение Фото:

В Екатеринбурге управляющая компания не могла достучаться до жительницы дома на улице Сулимова, у которой повредилось водоснабжение, из-за чего ее соседи два месяца оставались без воды. Женщина открыла дверь, когда за дело взялись приставы и принялись вскрывать квартиру, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Жители могоквартирного дома два месяца проживали без водоснабжения. УК не могла достучаться до собственницы квартиры, в которой водоснабжающее оборудование было повреждено, трубы проржавели, что вызвало протечку на нескольких этажах. Получать доступ и устранять неполадки пришлось через суд», — следует из сообщения.

Женщину обязали пустить в квартиру сотрудников УК, но это ни к чему не привело. «Во время принудительного вскрытия жилого помещения, должник решила предоставить доступ в квартиру для проведения дальнейших ремонтных работ системы водоснабжения», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге управляющая компания не могла достучаться до жительницы дома на улице Сулимова, у которой повредилось водоснабжение, из-за чего ее соседи два месяца оставались без воды. Женщина открыла дверь, когда за дело взялись приставы и принялись вскрывать квартиру, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Жители могоквартирного дома два месяца проживали без водоснабжения. УК не могла достучаться до собственницы квартиры, в которой водоснабжающее оборудование было повреждено, трубы проржавели, что вызвало протечку на нескольких этажах. Получать доступ и устранять неполадки пришлось через суд», — следует из сообщения. Женщину обязали пустить в квартиру сотрудников УК, но это ни к чему не привело. «Во время принудительного вскрытия жилого помещения, должник решила предоставить доступ в квартиру для проведения дальнейших ремонтных работ системы водоснабжения», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...