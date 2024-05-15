Екатеринбурженка на два месяца лишила воды жителей многоэтажки

В квартире женщины было повреждено водоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге управляющая компания не могла достучаться до жительницы дома на улице Сулимова, у которой повредилось водоснабжение, из-за чего ее соседи два месяца оставались без воды. Женщина открыла дверь, когда за дело взялись приставы и принялись вскрывать квартиру, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Жители могоквартирного дома два месяца проживали без водоснабжения. УК не могла достучаться до собственницы квартиры, в которой водоснабжающее оборудование было повреждено, трубы проржавели, что вызвало протечку на нескольких этажах. Получать доступ и устранять неполадки пришлось через суд», — следует из сообщения.

Женщину обязали пустить в квартиру сотрудников УК, но это ни к чему не привело. «Во время принудительного вскрытия жилого помещения, должник решила предоставить доступ в квартиру для проведения дальнейших ремонтных работ системы водоснабжения», — отметили в ведомстве.