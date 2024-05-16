Зеленский заявил о ранении главы Волчанска

16 мая 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил о ранении мэра в Харьковской области Фото: Официальный сайт президента Украины В Харьковской области получил ранение мэр города Волчанска. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Сегодня был ранен глава администрации Волчанска. Наши контратаки продолжаются, в том числе и на других участках харьковского приграничья», — рассказал в посте Зеленский. Ранее российские военные, которые вошли в Волчанск Харьковской области, продемонстрировали кадры со взятием в плен украинских боевиков. На кадрах видно, как бойцы РФ заняли позиции у двери в помещение, где находятся военные ВСУ. После того как дверь открылась, украинские бойцы выползли из помещения, дав понять, что они сдаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области получил ранение мэр города Волчанска. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Сегодня был ранен глава администрации Волчанска. Наши контратаки продолжаются, в том числе и на других участках харьковского приграничья», — рассказал в посте Зеленский. Ранее российские военные, которые вошли в Волчанск Харьковской области, продемонстрировали кадры со взятием в плен украинских боевиков. На кадрах видно, как бойцы РФ заняли позиции у двери в помещение, где находятся военные ВСУ. После того как дверь открылась, украинские бойцы выползли из помещения, дав понять, что они сдаются.