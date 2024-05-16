Зеленский заявил о ранении главы Волчанска

В Харьковской области получил ранение мэр города Волчанска. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
«Сегодня был ранен глава администрации Волчанска. Наши контратаки продолжаются, в том числе и на других участках харьковского приграничья», — рассказал в посте Зеленский.
Ранее российские военные, которые вошли в Волчанск Харьковской области, продемонстрировали кадры со взятием в плен украинских боевиков. На кадрах видно, как бойцы РФ заняли позиции у двери в помещение, где находятся военные ВСУ. После того как дверь открылась, украинские бойцы выползли из помещения, дав понять, что они сдаются.
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