Зеленский заявил о ранении главы Волчанска

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Зеленский сообщил о ранении мэра в Харьковской области Фото:

В Харьковской области получил ранение мэр города Волчанска. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

«Сегодня был ранен глава администрации Волчанска. Наши контратаки продолжаются, в том числе и на других участках харьковского приграничья», — рассказал в посте Зеленский.

Ранее российские военные, которые вошли в Волчанск Харьковской области, продемонстрировали кадры со взятием в плен украинских боевиков. На кадрах видно, как бойцы РФ заняли позиции у двери в помещение, где находятся военные ВСУ. После того как дверь открылась, украинские бойцы выползли из помещения, дав понять, что они сдаются.

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В Харьковской области получил ранение мэр города Волчанска. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Сегодня был ранен глава администрации Волчанска. Наши контратаки продолжаются, в том числе и на других участках харьковского приграничья», — рассказал в посте Зеленский. Ранее российские военные, которые вошли в Волчанск Харьковской области, продемонстрировали кадры со взятием в плен украинских боевиков. На кадрах видно, как бойцы РФ заняли позиции у двери в помещение, где находятся военные ВСУ. После того как дверь открылась, украинские бойцы выползли из помещения, дав понять, что они сдаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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