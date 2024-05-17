Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело

В Тульской области возбудили уголовное дело против главы региональной миграционной службы Дениса Оськина. Он и его сообщники за деньги помогали мигрантам вставать на учет, оформлять разрешения на проживание и получать гражданство РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к МВД источник.
«Против четырех человек из руководства УМВД Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. <…> Речь идет о начальнике управления по вопросам миграции УМВД Денисе Оськине», — передает РБК.
Также к этому делу причастны заместитель Оськина Елена Боровик, ведущий специалист отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами и начальнике отдела разрешительно-визовой работы. Они за деньги помогали мигрантам встать на учет, получить гражданство, а также получать разрешение на временное проживание.
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