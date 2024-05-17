Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело

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Против четверых сотрудников тульского УМВД возбудили уголовное дело
Против четверых сотрудников тульского УМВД возбудили уголовное дело Фото:

В Тульской области возбудили уголовное дело против главы региональной миграционной службы Дениса Оськина. Он и его сообщники за деньги помогали мигрантам вставать на учет, оформлять разрешения на проживание и получать гражданство РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к МВД источник.

«Против четырех человек из руководства УМВД Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. <…> Речь идет о начальнике управления по вопросам миграции УМВД Денисе Оськине», — передает РБК.

Также к этому делу причастны заместитель Оськина Елена Боровик, ведущий специалист отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами и начальнике отдела разрешительно-визовой работы. Они за деньги помогали мигрантам встать на учет, получить гражданство, а также получать разрешение на временное проживание.

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В Тульской области возбудили уголовное дело против главы региональной миграционной службы Дениса Оськина. Он и его сообщники за деньги помогали мигрантам вставать на учет, оформлять разрешения на проживание и получать гражданство РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к МВД источник. «Против четырех человек из руководства УМВД Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. <…> Речь идет о начальнике управления по вопросам миграции УМВД Денисе Оськине», — передает РБК. Также к этому делу причастны заместитель Оськина Елена Боровик, ведущий специалист отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами и начальнике отдела разрешительно-визовой работы. Они за деньги помогали мигрантам встать на учет, получить гражданство, а также получать разрешение на временное проживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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